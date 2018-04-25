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CHP heyetinden Demokrat Parti'ye ziyaret

CumhuriyetHalkPartisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 18:30
CHP heyetinden Demokrat Parti'ye ziyaret

İttifak arayışını sürdüren CHP heyeti, DP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, DemokratParti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile görüştü.

DP Genel Merkezi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, gerçekleşen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, görüşme çerçevesinde,  adil, eşit, güven içerisinde yapılmasını umdukları seçim sürecinin daha da  anlamlandırılması konusunu değerlendirdiklerini söyledi.

"Bu seçimin Türkiye'nin derinden bir nefes almasına vesile olması  adına bu görüşmeleri olumlu buluyoruz." ifadelerini kullanan Uysal, CHP'nin son  bir hafta içerisinde aldığı inisiyatifin Türk demokrasisine önemli katkı  yaptığını savundu.

Uysal, bu sürecin sağlıklı işleyebilmesi ve milli iradenin net bir  şekilde TBMM'ye cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde yansıyabilmesi adına fikir alış  verişlerini önemsediklerini bildirdi.

Burada kazananın demokrasi olması gerektiğini vurgulayan Uysal, "Çok  süratle bu değerlendirmeleri yaparak hem kamuoyuyla hem karşılıklı olarak başta  anamuhalefet ve onun dışındaki siyasi partilerle de medeni bir şekilde  görüşlerimizi paylaşacağız." dedi.

"YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan da  seçimlerin hızla yaklaştığını,  24 Haziran'da Türkiye'nin aydınlık bir sürece ilk adımını atarak 25 Haziran'da  demokrasinin yeniden kurulacağı bir sabaha uyanması temennisinde bulundu.

Tezcan, "Bu çerçevede CHP olarak biz bir büyük demokrasi merkezinde,  ekseninde mümkün olan en geniş buluşmayı ve mutabakatı sağlamak üzere yoğun bir  çalışma yürütüyoruz. Siyasi partilerle görüşmelerimiz devam ediyor." ifadesini  kullandı.

DP'yi ziyaretin de bu çerçevede olduğuna işaret eden Tezcan, şunları  kaydetti:

"Bu demokrasi çerçevesinde bir büyük önemli adımdır. Bu noktada  Türkiye'de demokrasi merkezinde en geniş ve büyük mutabakatı sağlama konusunda  Genel Başkan Uysal ve heyetle görüş alış verişinde bulunduk. DP siyasal ağırlığı  çok büyük bir partidir. Türk siyasetinde demokrasiyi yeniden tesis etme adımında  çok önemli görev ifa edeceğine inanıyoruz. Bir inşa görevi ifa edeceğine, burada  büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik.  Bundan sonrasına ilişkin de temaslarımız devam edecek. Süreci herkes  değerlendirecek. Neler yapılabilir? 'Bu büyük demokrasi buluşmasına hangi  çerçevede ve hangi noktada katkı verebiliriz?' konusunu kendileri de heyetleriyle  görüşüp önümüzdeki günlerde hızlı bir şekilde süreci, temasları devam ettirerek  tamamlayacağız."

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 18:30
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