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Siyaset CHP heyeti Boğaziçi Üniversitesi’ni bastı
Siyaset

CHP heyeti Boğaziçi Üniversitesi’ni bastı

Yeniakit Publisher
2024-07-05 12:58:00 -
CHP heyeti Boğaziçi Üniversitesi’ni bastı

Boğaziçi Üniversitesi’nde her bölüm için ayrı mezuniyet töreni yapılmasına karşı çıkan, toplu mezuniyet töreninin yapılmamasını bahane eden CHP yine ortalığı karıştırma peşinde.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş başkanlığındaki CHP heyeti, zorla Boğaziçi Üniversitesine girmeye çalıştı. Üniversiteye alınmayan heyet kendilerini engellemeye çalışan güvenlik görevlileri itişe kakışa okula girmeye çalıştı.

“Türkiye'deki cezaevindeki dışındaki her yere gireriz”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, alınmadığı Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde yaptığı açıklamada, "Kanunsuz uygulamaları görüşmek, öğrencilerle konuşmak, akademisyenlere destek için geldik. Biz Türkiye'deki cezaevindeki dışındaki her yere gireriz. Bu yoldan çekilin; siz milletvekillere müdahalede bulunacaksanız uyarıyorum sizi. Rektörün beni buraya sokmama yetkisi yok. Rektör benim denetimime tabi, milletvekiliyim ben" dedi.

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