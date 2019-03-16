CHP heyeti AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve İl Başkanı Deniz Çakmak, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan AK Parti seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. CHP heyetini AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış karşıladı.

Karşılıklı muhabbet ve samimi sohbet havasında geçen ziyarette her iki partinin yetkilileri31 Mart Yerel Seçimlerinde birbirlerine başarılar diledi.

Konuşmalarda Adıyaman ve Türkiye’de seçimlerin huzur ve sükunet içerisinde geçmesi ve demokrasinin önemi üzerinde duruldu.

Partililer, siyasetin düşmanlık değil rekabet olduğuna ve Adıyaman’ın herkesin ortak paydası olduğuna vurgu yapıldı.

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