CHP her zamanki gibi yine dersini iyi çalışmadı! Rezil oldular

CHP'nin, kendi çekirdek kadrosu ile iktidar yüzü göremeyeceğini iyice anlayıp kabullendikten sonra, ne pahasına olursa olsun iktidar olabilmek için, dindar sayılacak partilerle ittifak yapmakla yetinmeyerek kendisinin de geçici bir süreliğine dindar kisvesi giymeye yeltendiğine dikkat çeken Akşam gazetesi yazarı Hüseyin Besli, "Bir ajans projesi olarak 'seçim dindarlığı', beklenmedik ve hesap edilmedik durumlarla karşılaşıldığında hemen hakiki rengini ele verip sırıtmaktadır" dedi.

Besli, şunları kaydetti:

"Takiye, öyle akşamdan sabaha edinilecek bir özellik değildir. O dahi bir süreç ister...

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CHP, kendi çekirdek kadrosu ile iktidar yüzü göremeyeceğini iyice anlayıp kabullendikten sonra, ne pahasına olursa olsun iktidar olabilmek için, sağcı, İslamcı, milliyetçi yani dindar sayılacak partilerle ittifak yapmakla yetinmeyerek kendisi de geçici bir süreliğine dindar kisvesi giymeye yeltenmiştir.

Ne var ki; her zamanki gibi dersini iyi çalışmamıştır.

Bir ajans projesi olarak takınmaya çalıştığı 'seçim dindarlığı', beklenmedik ve hesap edilmedik durumlarla karşılaşıldığında hemen hakiki rengini ele verip sırıtmaktadır.

Seccadeye basmak, hadisi yanlış söylemek kabilinden şeyler buna örnektir...

Mesele, seçmenin bu tür oyunlara; oyun oynandığının, maske takıldığının, takiye yapıldığının farkına vararak/varamayarak prim verip vermeyeceğidir.

Toplumu az çok bilenler teslim edeceklerdir ki; o hep sözünü ettiğimiz, kurucu Cumhuriyet ideolojisinin yetiştirdiği, CHP'nin sert çekirdek taraftarlığını yapan kesimler;

Ve dahi, CHP zihniyeti taşımayıp, iflah olmaz Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapanlar hariç, insanlarımız bu trajik komediye, bu karikatür dindarlığa itibar etmeyecektir.

Çünkü, CHP zihniyetinin, dinin, özellikle görünür alanda var olmaması için neler yaptığı daha dünkü hadisedir.

Üniversite kapılarında ikna odası kurulması, '411 el kaosa kalktı' diye manşetler atılması, başörtülü diye Cumhurbaşkanı'nın eşinin elinin sıkılmaması;

Her şey bir tarafa; Ak Parti hakkında 'Laiklik karşıtı fikirlerin odağı olmak' iddiasıyla kapatma davası açılması hafızalardaki tazeliğini korumaktadır.

Denebilir ki; ilk defa oy kullanacak milyonlarca genç bunları yaşamadı.

Doğrudur, lakin yaşamamış olmak bilmemek anlamına gelmez.

İnanıyoruz ki bu gençlerin çoğu doğrudan bilgi edinmenin yanında, ana-babalarından dolaylı olarak tevarüs ettikleri bilgiyle CHP'nin ne olduğunu bilir ve bildiğince amel eder...

Hadi hayırlısı..."