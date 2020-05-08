CHP her yerde darbecilerle kol kola

Türkiye’de her söylemiyle meşru iktidarı tehdit eden CHP yöneticileri, dünya üzerindeki darbecilerin de hamiliğini yapıyor. Mısır’da Sisi, Libya’da Hafter ve Suriye’de Esed’in kanlı siyasetini destekleyen CHP, Türkiye’nin bu ülkelere karşı yürüttüğü demokratik misyonunu ise baltalıyor.

Tarihi karanlıklarla dolu

Konu ile ilgili Akit’e konuşan Bilimci ve Hukukçu Ferhat Çakır, CHP’nin darbeci geçmişini hatırlatarak şunları dile getirdi: “CHP, 1960 darbesinin kazananı olmuş, Başbakan Menderes’in asılmasını örtülü biçimde alkışlamıştır. 1971 muhtırası, 1980 askeri darbesi, 28 Şubat darbesi, 27 Nisan e-muhtırası ve 15 Temmuz FETÖ’nün darbe girişiminin destekçisidir. Son dönemde bu işi öyle noktalara vardırmıştır ki, Mısır’da Sisi’nin, Libya’da Hafter’in savunuculuğunu yapmıştır. Dünyanın dört bir yanında darbelerin ‘aydınlanma’ getirdiğinin yegane savunucusu CHP olmuştur. Öyle ki darbe yapılmasaydı Batı’nın menfaatlerinin zarar göreceğini izah ederek ara rejimin savunucusu hep halk partisi olmuştur.”

Baskıcı rejimleri seviyorlar

CHP’nin demokrasiyi özümseyemediğini kaydeden Çakır, “Yıllardır sosyalist enternasyonelde PKK ile birlikte bulunmak kendisine sıkıntı vermeyen bu güruhun son dönemde terör örgütünün siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapmasına da şaşırmak gerek” şeklinde konuştu. CHP’nin baskıcı rejimlerle sıkı bir ilişkisinin olduğunu belirten Çakır, “Keza Türk ve İslam düşmanlığı üzerine kurgulanmış BAAS rejimleri ile batı destekli darbecilerle kardeş olmasına şaşmamak gerek” dedi.

Darbeci anlayıştan vazgeçmeli

Hukukçu Necip Kumandan da, “Türkiye’de milli iradeye karşı gerçekleştirilen darbeler araştırıldığında ya başında ya sonunda CHP’nin darbecilerle işbirliği kurduğu görülmüştür. CHP yöneticilerini imalı söylemleri eleştiri değil darbe tehdididir. CHP’nin dış politikada da Türkiye’nin mücadele ettiği darbecileri desteklemesi ayrıca manidardır. CHP’nin en önemli isimlerinin bu tehdit sözlerinin arkasının nereye dayandığı araştırılıp sorgulanmalıdır. Türkiye’de darbeler dönemi bitmiştir. CHP artık bunu anlamalıdır. CHP’nin darbe tehditleri suçtur ve hukuk nezdinde gerekli önlemler alınmalıdır.”