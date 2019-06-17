CHP her dönemin sandık hırsızı

Türkiye siyasenin en önemli şahsiyetleri arasında yer alan 16.-20. Dönem Kastamonu Milletvekili Fethi Acar, CHP’nin sandık vurgunlarını Akit’e anlattı. 31 Mart’taki sandık yolsuzluğunun benzerinin geçmişte de yapıldığını anlatan Fethi Acar, 1977 seçimlerindeki karanlık oyunları şahit olduğu itiraflar ve rakamlarla açıklayarak, “23 Haziran’da İstanbul’u bir kez daha bu sandık yolsuzlarına bırakmayalım” çağrısında bulundu.

Nüfustan fazla seçmen!

Nüfus artışından daha fazla oranda seçmen sayısının kayda geçtiği 1977’de CHP’nin sandık hırsızlığını anlatan Acar, şunları dile getirdi: “Bu seçimde CHP, AP’den 100 bin oy fazla almış, kağıt üzerinde oyları yüzde 8 artmıştı. CHP yüzde 41, AP yüzde 37 oranındaydı. Burada bir tuhaflık vardı. 1973’de yapılan bir önceki seçime göre nüfus 3,7 milyon, seçmen sayısı ise 4,5 milyon artmıştı. Bu görülmemiş bir şeydir. Bu foya bir sonraki seçimde daha net ortaya çıktı. 1983’te nüfus 6 milyon artarken, seçmen sayısı 2 milyon geriledi. Mezar taşlarındaki isimleri bile seçmen listelerine kaydettiler, bunu da CHP’lilere verdiler ve büyük farkla geride oldukları seçimi önde tamamladılar.”

13 sandıkta oy kullanmış

CHP’nin sandık vurgununa ilişkin tarihi bir anısını paylaşan Acar, 1977 seçimleri sonrasında oluşturulan CHP hükümetinin Milli Savunma Bakanı Hasan Esat Işık’ın 13 farklı sandıkta oy kullandığını deşifre etti: “Ecevit liderliğindeki bu zatlar Güneş Motel skandalıyla 42. Hükümeti 5 Ocak 1978’de kurdular. Biz muhalefetteydik. Bir gün Hasan Esat Işık, TBMM kulisinde sandalyeye yayılarak ve bacak bacak üstüne atarak kahkahalar atıyordu. 5 Haziran 1977 seçimlerinde ‘Bizim Ankara’nın CHP Gençlik Kolları o kadar iyi çalıştı ki bana Ankara’da 14 tane seçmen kartı çıkarttılar’ diyordu. ‘Çocuklar beni arabayla aldılar, tam 13 ayrı sandıkta oy kullandım. Tam 14’üncüsüne giderken zaman yetmedi!"

Boya geldi, CHP çakıldı

Muazzam usulsüzlük çalışmasını deşifre ettiklerini ve 1979’daki ara seçimde parmak boyası uygulamasının devreye sokulmasına öncülük ettiklerini belirten eski Acar, “77’deki vurgundan 2 sene sonra senato ara seçimi yapıldı. Parmak boyası yöntemi ile gerçekleşen Konya, Manisa, Edirne, Muğla ve Aydın gibi 5 şehirdeki seçimin tamamında AP, iktidar partisi CHP’den fazla oy aldı. 50 senatörün 33’ünü AP aldı” ifadelerini kullandı.

23 Haziran’a dikkat!

31 Mart 2019’da İstanbul’daki sandık oyunlarının kendisine 1977 seçimlerini hatırlattığını söyleyen Acar, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu mahir kişiler aynı tezgahı tekrar hazırladı. Bu İmamoğlu denen zat bir plandır, bir projedir. Bu projeye İstanbulluların 23 Haziran’da itibar etmeyeceğini düşünüyor ve umuyorum. Milletimiz 2002’den beri Recep Tayyip Bey’in liderliğinde sandığa istikrarı yansıtıyor. Ancak bugünlerde yine geçmişin karanlık süreçlerine benzer şeyler yaşanıyor. Allah’tan Reis kumandanın başında. İnşallah İstanbul 23 Haziran’da bu çukurdan çıkacaktır. Çünkü CHP’nin bagajında darbe var, idam var, kan var, ceset var, katliam var, hile var, hurda var her şey var. Başvekil astı bunlar. İstanbul seçimlerinde bu noktayı gözlerden kaçırmayalım.”