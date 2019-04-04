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CHP hem hırsız hem arsız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’a verilen oyların gasp edildiğinin anlaşılması üzerine paniğe kapılan CHP, millet iradesine ipotek koymak için her yolu deniyor... Usulsüzlüğü örtbas etmek için İl Seçim Kurulu’na gece yarısı baskını yapıp, sayımların tedbiren durdurulması yönünde skandal bir karar aldırtan CHP’nin filmleri aratmayan kurgusu ‘Bu kadar arsızlığa kadar pes’ dedirtti!

04 Nisan 2019 Perşembe 09:26
CHP hem hırsız hem arsız

Sürekli olarak nezaket, hoşgörü ve üslup konusunda AK Parti’yi eleştiren CHP’nin millet düşmanlığı aleniyet kazanmaya devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım’a verilen oyların gasp edildiğinin anlaşılması üzerine paniğe kapılan CHP, organize hırsızlık yoluyla milletin iradesine ipotek koydu. AK Parti’nin incelemesine göre Yıldırım’a verilen onbinlerce oy YSK sistemine işlenmezken, oy hırsızlığının yapıldığı sandıklardan çıkan ‘buhar’ oylar Ekrem İmamoğlu’na aktarıldı. Pusulalardaki usulsüzlüğü örtbas etmek için İl Seçim Kurulu’na gece yarısı baskını yapıp, sayımların tedbiren durdurulması yönünde skandal bir karar aldırtan CHP’nin filmleri aratmayan kurgusu pes dedirtti.

Sofuoğlu: Büyük bir hırsızlık var

Kamuoyunda infiale neden olan hırsızlık belgelerini gazetemiz Akit’e değerlendiren Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Seçim sonuçlarına itiraz edilmesi ve oyların tekrar sayılması demokratik bir haktır. Kimsenin de bunu engellemeye hakkı yoktur. Demokrasi kelimesini ağzından düşürmeyen Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener neden hiç açıklama yapmıyor. CHP, kendi oylarına güveniyorsa neden bundan kaçıyor? CHP, 1946 seçimlerinde olduğu gibi tarihin en büyük hırsızlıklarından birini daha gerçekleştirmiştir. Hırsızlığı bir gelenek haline getiren CHP, günlerdir ‘biz hırsız değiliz’ diyorlar. Madem öyle, oyların yeniden sayılmasına neden karşı çıkıyorsunuz? Koltuğa oturmadan başkan mı olunur?” diye sordu. Sofuoğlu, şöyle konuştu: “Anadolu Ajansı, herkesin saatler sonra farkına vardığı oy hırsızlığını sezmiş, netleşme oluncaya kadar akışı ertelemiş, hırsızlığa alet olmamıştır. Akabinde bu hırsızlığı Türkiye’nin gündemine taşımıştır. Ne kadar haklı olduklarını şimdi daha iyi anlıyoruz.

Çakır: CHP’deki telaş çok manidar

Avukat Ferhat Çakır ise “CHP, bu zamana kadar kaybettiği her seçimde ‘şaibe var’ diye yaygara kopardı. İlk kez bu seçimde sessiz kaldı. Ekrem İmamoğlu, haksız oy almak istemediğini söylüyor ama Anıtkabir’e ‘belediye başkanı’ sıfatıyla gidip şov yapıyor. CHP’nin bir dediği bir dediğini tutmuyor. Mazbata alınmadan, sonuçlar belirlenmeden, itirazlar giderilmeden kendisini başkan ilan etmesi hukuki değil. Geçersiz oyların olduğu yerler AK Parti’nin güçlü olduğu bölgeler. AK Parti’nin oyları blok şekilde başka partilere yazılmış” açıklamasında bulundu. YSK’nın parti temsilcilerinden oluştuğunu hatırlatan Avukat Çakır, “Şaibeli sandıklar yeniden sayılmalıdır. Şu şartlar altında CHP’nin adayının kendini başkan ilan etmesi doğru değil. Madem sizin oylarda da hata varsa bırakın hepsi düzeltilsin. CHP’deki telaşın çok manidar olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

‘Sayım durdurulsun’ başvurusu

CHP, İstanbul’da 13 ilçede sandık kurulları tarafından geçersiz oyların sayılmasına ilişkin verilen kabul kararlarına il seçim kuruluna başvurarak itiraz etti. CHP, önceki gün de 7 ilçe için benzer bir başvuru yapmış ancak YSK kararıyla yeniden sayım kararı verilmişti. Yeniden oy sayımının tedbiren durdurulmasına ilişkin başvuru CHP İstanbul İl Başkanlığı adına Mehmet Süleyman Türker, Doğuşcan Aydın Türker, Gülsüm Hale Özcömert Coşkun tarafından yapılmıştı.

Gece yarısı panikle sayımı durdurtma, YSK’dan döndü

İstanbul’da AK Parti’nin usulsüzlük incelemelerini kabul eden ilçe seçim kurullarının kararını tarihde görülmemiş bir şekilde tedbir kararı vererek durdumaya çalışan İl Seçim Kurulu’nun kararı,  YSK’ya yapılan itirazla, önceki uygulamalara uygun şekilde kaldırıldı.. Geçersiz oylar sayılıyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 09:26
  1. AK Parti
  2. CHP
  3. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
  4. Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım
  5. YSK
  6. İl Seçim Kurulu
  7. Ekrem İmamoğlu
  8. Akit
  9. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu
  10. Avukat Ferhat Çakır
  11. CHP İstanbul İl Başkanlığı
  12. Mehmet Süleyman Türker
  13. Doğuşcan Aydın Türker
  14. Gülsüm Hale Özcömert Coşkun

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