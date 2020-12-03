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Gündem CHP-HDP sümenaltı ediyor
Gündem

CHP-HDP sümenaltı ediyor

HDP’de ortaya çıkan taciz/tecavüz skandallarının ardından CHP’de de il teşkilatlarında taciz ve tecavüz skandalları bir bir patlamaya başladı. Ancak en basit olayda hükümete yüklenerek mangalda kül bırakmayan sözde kadın hakları savunucuları, CHP’nin bu rezaletine HDP’ye sessiz kaldıkları gibi sus pus...

Yeniakit Publisher
2020-12-03 09:38:00 -
CHP-HDP sümenaltı ediyor

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

CHP’de yaşanan taciz ve tecavüz skandallarının üstünün örtülmeye çalıştığını ifade eden İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Üyesi AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, şunları dile getirdi: “Bir konuda sesleri çok çıkıyorsa, onu en çok yapan onlar oluyor. HDP’de kadına yönelik şiddet yaşandı, taciz, tecavüz yaşandı konuşulmadı. Şimdi de CHP’de benzer bir durum var ona da sessiz kalınıyor. CHP yönetimi olaya karışanları cezalandırması, partiden ihraç etmesi gerekirken aklamaya çalışıyor. Bu olayın üstü örtülemez. AK Parti kadınlara en çok değer veren siyasi partidir. Bir kadın milletvekili olarak, parti çalışmalarında, seçim çalışmalarında kadınlara verilen değeri görüyorum. Bu konu üzerinden sürekli AK Parti’yi suçlamaya çalışanlar, bugün kendi partilerinde yaşanan skandalların üstünü örtmeye çalışıyor. İmamoğlu’na suikast dediler, Emniyet açıklama yaptı. Rezaleti bunlarla değiştirmeye çalışıyorlar.”

3 maymunu oynuyorlar

Sözde kadın hakları savunucularının olay kendi mahallelerinde yaşandığı için sessiz kaldıklarını belirten Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş da, şunları söyledi: “En ufak bir olayda mangalda kül bırakmayan ve kadın haklarını savunduğunu söyleyen sözde kadın hakları savunucuları, olay onların mahallesinde yaşandığında 3 maymunu oynadıklarını görüyoruz. Sözde kadın haklarını savunduklarını söyleyenlerin bir kez daha samimi olmadıklarını gördük. Bu tür olayları sürekli gündeme getirerek, kazanım elde etmeye çalışanların olay başlarına geldiğinde, onların tarafında yaşandığında nasıl sustuklarını görüyoruz. Olayın üstü örtülmeye çalışılıyor.”


Yeni Akit Gazetesi
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