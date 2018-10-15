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CHP-HDP İttifakı hakkında ne düşünüyorsunuz? "Atatürk sağ olsaydı, bunları tek tek keserdi!"

Akit Soruyor ekibi bugün CHP'nin kalelerinden birisi Lüleburgaz'da CHP'li seçmene mikrofon uzattı. Onlara sıkça dillendirilen; CHP ve PKK uzantısı HDP arasındaki ittifakı sordu.

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:54

 Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr 

Özellikle son iki seçimde gönül ve sandık birliği yapan CHP ve terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, 2019 yılı yerel seçimlerinde de ittifak halinde olacak mı? sorusu defalarca gündeme geldi.

24 Haziran'daki seçimlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sonuçlanması, CHP'de büyük bir krize yol açtı. Liderlik krizinin yaşandığı partide; Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında koltuk savaşı yaşandı. 9 seçim kaybettiği halde koltuğunu bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimler için yeni bir strateji peşinde.

Kılıçdaroğlu: "Bütün amaç belediyeyi alabilmek"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu 9 Eylül'de il başkanlarıyla yapılan toplantıda bir araya geldi. Kılıçdaroğlu o toplantıda partililere şöyle seslendi:

" İYİ Parti var, HDP var, SP var, bir araya gelinebilir. Tek bir aday çıkarılabilir. Bütün amaç belediyeyi alabilmek. Stratejiyi siz belirleyeceksiniz."

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu toplantıda partililere yaptığı konuşmasından bir hafta önce CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını belirterek planlarını kamuoyundan saklamıştı:

"Bizim CHP olarak bir iddiamız var, belediyeciliği biz biliriz. Yarım ağızla söylediğimi düşünen basın mensupları dudaklarımı okusun. Gündemimizde kesinlikle ittifak yok."

Çoktan ittifak yapmışlar!

4 Ekim Perşembe günü ise kürsüde HDP aday adayı Sabri Öncü vardı. Öncü beraberinde CHP Sakarya Milletvekili adayı Refik Karakaş ve KRT TV Programcısı İskender Özturanlı ile birlikte; CHP Karasu İlçe Başkanlığı’nda Toplumcu Düşünce Enstitüsü üyeleri tarafından düzenlenen “Türkiye Ekonomisi ve Kriz Gündemi” adlı panele konuşmacı olarak katıldı. Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın izinden giden Öncü, skandal ifadeler kullanarak halkı sokağa çağırdı. HDP’li aday adayı, konuşmasında; “CHP, HDP ve TMMOB” arasındaki karanlık işbirliğinden şu sözlerle bahsetti:

“Ben sosyal demokrasinin de solundan biriyim. Sokaktan çözeceğiz. Madem ki seçimler önümüzdeki 5 yıl içerisinde mümkün değil, bunu destekleyecek, bunun başını çekecek olanlar da Türkiye’deki muhalefet partileri. Bunu CHP’nin, HDP’nin, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası’nın yapması icap eder."

Akit Soruyor ekibi yaşanan gelişmeler ışığında CHP'nin kalelerinden birisi Lüleburgaz'da CHP'li seçmene mikrofon uzattı. Onlara sıkça dillendirilen; CHP ve PKK uzantısı HDP arasındaki ittifakı sordu. Mikrofon uzattığımız seçmenler partileri CHP'nin HDP ile ittifakına destek vermediklerini dile getirdi. Onlardan bir kişi de şu ifadeleri kullandı:

"CHP bu kadar düştü mü? Kalkıp kendine PKK'yı mı destek alacak. Atatürk sağ olsaydı bunları tek tek keserdi."

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 10:54
  1. Sakarya
  2. CHP
  3. HDP
  4. ittifak

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  • YAŞARYAŞAR54 dk önce
    bunu söyleyenler Atatürk diktatörmü demek istiyorlar tek tek keserdi diyerek anlamadım
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