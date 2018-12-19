CHP Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Gümüşhane ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Kelkit belediye başkan adayı, CHP Şiran belediye başkan adayı, Köse CHP belediye başkan adayı, CHP Kürtün belediye başkan adayı, CHP Torul belediye başkan adayı, CHP Gümüşhane merkez belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP Parti Meclisi son toplantısında yerel seçim için 68 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını daha belirledi. Peki CHP'nin Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Gümüşhane Kelkit belediye başkan adayı Osman Yeğin

CHP Gümüşhane Şiran belediye başkan adayı Hüseyin Kaya

AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Ercan Çimen oldu.

2014 Gümüşhane Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Ercan Çimen % 57.5

MHP adayı Mustafa Canlı % 36.3

CHP adayı Cem Köksal % 3.6

Kelkit belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 26

CHP % 20

Köse belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Kürtün belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MH % 46

Şiran belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Torul belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

MHP % 47