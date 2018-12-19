0553 313 94 23

CHP Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Gümüşhane ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Kelkit belediye başkan adayı, CHP Şiran belediye başkan adayı, Köse CHP belediye başkan adayı, CHP Kürtün belediye başkan adayı, CHP Torul belediye başkan adayı, CHP Gümüşhane merkez belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

19 Aralık 2018 Çarşamba 12:39
CHP Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Gümüşhane ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Kelkit belediye başkan adayı, CHP Şiran belediye başkan adayı, Köse CHP belediye başkan adayı, CHP Kürtün belediye başkan adayı, CHP Torul belediye başkan adayı, CHP Gümüşhane merkez belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP Parti Meclisi son toplantısında yerel seçim için 68 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını daha belirledi. Peki CHP'nin Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Gümüşhane Kelkit belediye başkan adayı Osman Yeğin

CHP Gümüşhane Şiran belediye başkan adayı Hüseyin Kaya 

AK Parti Gümüşhane belediye başkan adayı Ercan Çimen oldu. 

2014 Gümüşhane Belediye Başkan seçimi sonuçları

AK Parti adayı Ercan Çimen % 57.5

MHP adayı Mustafa Canlı % 36.3

CHP adayı Cem Köksal % 3.6 

Kelkit belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 26

CHP % 20

Köse belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Kürtün belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MH % 46

Şiran belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 50

MHP % 47

Torul belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

MHP % 47

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 12:44
  1. CHP Kelkit belediye başkan adayı
  2. CHP Şiran belediye başkan adayı
  3. Köse CHP belediye başkan adayı
  4. CHP Kürtün belediye başkan adayı
  5. CHP Torul belediye başkan adayı
  6. CHP Gümüşhane merkez belediye başkan adayı
  7. CHP Gümüşhane ilçe belediye başkan adayları 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
    1. 2019 Ekonomi ve Yatırım Zirvesi
    2. Türkiye Kalkınma ve Yatırım..
    3. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı!
    4. Myanmar'daki bazı Facebook hesapları..
    5. Hollanda'da Türk kızı öldürüldü!
    6. Tasarımcı Şansım Adalı Morhipo.com'da
    7. Mansur Yavaş'tan Akşener açıklaması
    8. Kışlık yardım mağzaları açılıyor
    9. Hastanede dehşet! Sadece 45 dakika..
    10. AK Parti'de iki ilçeye atama
    11. Sacha Boutros İstanbul'da sahne alacak
    12. AB, tek kullanımlık plastik ürünleri..
    13. Takım “oyun”u ile yatırımı kaptılar
    14. Akciğer sertleşmesi
    15. Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor..
    16. Bilal Ekşi, THY uçağında doğuma..
    17. Samsun'da kuyumcudan hırsızlık iddiası
    18. CHP'li Şişli Belediyesi'nde işçilerin..
    19. Aziz Yıldırım'ın "tehdit" davası
    20. IKBY'de "KYB'siz hükümet başarısız..
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz
    Arap Birliği'nden küstah açıklama: Türkiye'yi kınıyoruz

    Günün Karikatürü

    19 Aralık 2019
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    EPDK'dan elektrik ödemelerine yeni düzenleme
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi
    Türkiye'den çok kritik 'bor' hamlesi