CHP Grup Başkanvekili Özkoç: "MHP’nin CHP’nin kazanmasından içten içe sevinç içerisinde olduğunu düşünüyorum"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin başta büyükşehirler başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazanmasından içten içe sevinç içerisinde olduğunu düşünüyorum" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Özkoç, Çubuk’ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıya ilişkin komisyon kurduklarını hatırlatarak, taş ve sopa atanları tespit ettiklerini, ’öldürün, vurun’ diyen insanları sesleriyle verdiklerini ifade etti. Özkoç, "Ciddi şekilde üzerine gideceğiz, devlet ciddiyeti içinde yasaların uygulanması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin gündeminin işsizlik, doların yükselmesi olduğuna dikkat çeken Özkoç, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde bizler iktidar ve muhalefet el ele verip Türkiye’nin getirildiği durumdan kurtarılabilmesi, dünya ile eşit rekabet koşullarında ticaretin önünün açılabilmesi için daralan iç piyasanın dış piyasada başka açılımlarla dengelenebilmesi için ne zaman gayret göstereceğiz? Piyasaları ikna etmenin en iyi yolu, sorunları doğru teşhis eden, güven veren çözümleri, tutarlı ve somut adımların tahakküm altına alınmış olmasıdır. Programı tasarlarken tüm sosyal kesimlerin görüşünün alınması, yükün adil paylaşımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Çubuk’ta yaşanan vahim olay ile ilgili araştırma önergesi vereceklerini ifade eden Özkoç, ekonomi ile ilgili uyarılarını yapacaklarını söyledi.

İstanbul seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin AK Parti’den daha çok çalıştığına yönelik iddialara Özkoç, "Milliyetçi Hareket Partisi’nin başta büyükşehirler başta olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’nin kazanmasından içten içe sevinç içerisinde olduğunu düşünüyorum. CHP’li belediye başkanları göreve gelir gelmez Türkiye Cumhuriyeti ibaresini yerine koyuyorlar. Bir ülke kendi adını büyükşehir belediyelerinden, kamu kurumlarından niye kaldırır" dedi.