CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özgül, "Bu Meclis'i 48 gün boyunca tatilde tutan AK Parti ve MHP iradesi geçtiğimiz hafta Meclis'e bir darbe yaparak başladı. Halkın bu Meclis'e gönderdiği üç milletvekilin üyeliğine anayasaya aykırı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle çelişir bir şekilde son verildi." dedi.

Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti ile MHP'nin, Meclis'i 48 gün boyunca tatilde tuttuğunu öne süren Özel, Meclis'in geçen hafta, bir darbeyle çalışmalarına başladığını savundu.

CHP ve HDP'li üç milletvekilin üyeliklerinin düşürülmesine değinen Özel, "Halkın bu Meclis'e gönderdiği 3 milletvekilinin, anayasaya aykırı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un ifadeleriyle çelişir bir şekilde milletvekilliği görevleri sonlandırıldı. Şentop, daha önce Komisyon Başkanı sıfatıyla yeniden seçilen bir milletvekilinin dokunulmazlık hakkını da yeniden kazandığını söylüyordu. Bu konuda kendisiyle görüşen AK Partili milletvekiline de görüşünün halen aynı olduğunu söylediğini biliyoruz. Ama kendi görüşüne rağmen, yürüyen mahkeme kararını saray talimatıyla okutmaktan da geri durmadı." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda dün yaşanan gerginliğe ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Özel, daha önce "İçtüzüğün verdiği her imkanı kullanacağız ama anayasayı çiğneyenlere, milletin seçtiği vekile darbe yapanlara karşı sessiz kalmayız." dediklerini söyledi.

- "Banka kuyruğunda yaşansa..."

Genel Kurulda dünkü Sayıştay üye seçimlerine işaret eden Özel, "Sayıştay gibi bir kuruma üye seçimi sürecinde bırakın karşılıklı istişareyi, en doğru isimlerin belirlenmesine ilişkin çabaları, iktidarın büyük ortağı ile onun muhtaç olduğu küçük ortağının çeşitli pazarlıkları, kendilerine yakın olan üyeleri seçtirme temasları dışında bir şey olmadı." diye konuştu.

Sayıştay seçimlerinin normal şartlarda 45 dakika sürdüğünü ifade eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti ve MHP'li milletvekilleri Sayıştaya yandaş seçmek için sosyal mesafeyi unutarak bir birlerini ezdi. Böyle bir durum banka kuyruğunda yaşansa Sağlık Bakanı alıp bunu sosyal medya hesabından paylaşacaktı. CHP milletvekilleri ise oy vermek için sosyal mesafenin nasıl olmasını gösterdi. Sosyal mesafeye uygun bir şekilde oy kullandık. Kabine giren arkadaşlarımız da kabinde 'Enis Berberoğlu niye yok?' diye düşündüler. 'Enis Berberoğlu olsaydı bu pusulaya baksaydı ne düşünürdü?' diye düşündüler. 'Talimatla yargının kararını niye okuttu' diye düşündüler. Kimi 5, kimi 10 dakika düşündü, oylama 4 saat sürdü. AK Parti ve MHP'li arkadaşlar da bundan sıkılmışlar."

Özgür Özel, anayasayı hiçe sayanların, CHP'ye yönelik "İçtüzükle verilen hakkı suistimal ediyorsunuz" demeye haklarının olmadığını söyledi.

TBMM Genel Kurulunda MHP'li bir milletvekilinin, kendisine arkadan saldırdığını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Bu olay çok üzücüdür. Bir milletvekilin şiddete başvurması utanç vericidir. Şans eseri yara almadan kurtulduk. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Bana saldıran kişinin muhatap olduğu muameleye de üzüldüm. Bizi yenecek biri varsa söz ve aklıyla yenebilir. Sözümüzü sözle yenebilecek, aklımızı aklıyla bastıracak bir rekabeti özlüyoruz. Kılavuzunuz kim olursa olsun CHP sizden korkmayacak, asla yılmayacaktır. Türkiye bu karanlık koalisyondan, kibir ittifaktan, bu saldırılardan medet uman, aklı beyni terk etmiş, kaba kuvvetle başarılı olacağını sanan bu kötücül kurtulana kadar direnmeye devam edeceğiz."

Özel, TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:

"İşsizliğin düştüğünü söylüyorlar. Nasıl düşmüş? Toplamda 573 bin kişi azalmış. Geçen ay 3 milyon 207 bin kişi iş aramaktan umudunu kesmişti. Bu ay bu rakam 3 milyon 728 bin kişiye çıkmış. Bunu işsizlikte azalma olarak veriyorlar. Bu ay 573 bin kişi iş aramıyor. Bizimkiler bunu işsiz sayısına dahil etmediği için işsizlikte düşüş var hesabı yapmışlar. 4 kişiden biri işsiz. Gençlerden de 3 kişiden biri işsiz."