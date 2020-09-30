CHP Grup Başkanvekili Özel, yeni yasama yılından beklentilerini anlattı:

TBMM (AA) - MELTEM ÖZTÜRK- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, partisinin yeni yasama yılında önceliği ve beklentisinin, geniş toplum kesimlerinin sorunlarına çözüm bulmak olduğunu belirterek, "CHP olarak pozitif bir ajandamız bulunuyor. Vatandaşlarımızın beklentilerinin yerine getirilmesi için çaba harcayacağız." dedi.

Özgür Özel, TBMM'nin yarın başlayacak 27. Dönem 4. Yasama Yılı öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçen yasama yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Özel, Meclis'in 100. yılına yakışır etkinlikleri ve bir kutlamayı, pandemi koşulları nedeniyle gerçekleştiremediklerini söyledi.

Tüm dünyayı sarsan Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir Meclis personelinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda milletvekili ve personelin de koronavirüse maruz kaldığını anımsatan Özel, halen pozitif olan milletvekilleri ve personele acil şifalar diledi.

Geçen yasama yılında tüm ülke gözlerini parlamentoya çevirmişken, işçiler, memurlar, sokak ekonomisiyle geçimini sağlayanlar, esnaf, sanayici, işsizler, gençler parlamentodan yaşama koşullarını iyileştirebilecek adımlar beklerken, pandeminin ilk dönemlerinde TBMM'nin uzun bir ara verdiğini belirten Özel, "Vaka sayılarında azalmalar meydana geldiği ve yavaş yavaş normalleşme sürecine geçildiğinde ise parlamentonun gündemine, çoklu baro yöntemiyle baroları bölecek anayasaya aykırı düzenlemeler ile sosyal medyaya sansür olarak yorumlanabilecek bir sürecin önünü açacak düzenlemeler getirildi, Meclis hafta sonları da dahil gece gündüz çalıştırıldı. Parlamentodan kendi yaşam koşulları için iyi bir haber bekleyen tüm vatandaşlarımız hayal kırıklığına uğradı." diye konuştu.

-"Yıllardır verilen bu sözün artık tutulması gerekir"

Özel, CHP'nin, yarın başlayacak yeni yasama yılında önceliği ve beklentilerinin, geniş toplum kesimlerinin sorunlarına çözüm bulmak olduğunu ve seçimler öncesi verdikleri vaatlerin hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

AK Parti ile MHP'nin 24 Haziran günü seçmene verdiği ancak yürürlüğe koyamadığı vaatlerinin takipçisi olacaklarını kaydeden Özel, öncelikle pandemi koşullarına da bir merhem olacağını düşündükleri polis ve öğretmenler başta olmak üzere çeşitli meslek gruplarına yönelik 3600 ek gösterge sözünün hayata geçirilip geçirilmediğini izleyeceklerini söyledi. Özel, yıllardır verilen bu sözün artık tutulması gerektiğini, basit bir kanun teklifiyle bu sorunun çözüme kavuşabileceğini belirtti.

-"İktidar partisi İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açıyor"

Özel, MHP’nin de sözü olan emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözülmesi gerektiğini dile getirerek, "Aynı şekilde, haklarını ödeyemeyeceğimiz, her koşulda ama özellikle pandemi koşullarında büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi, pandemi nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarımızın şehit sayılması gibi sağlık alanında atılması gereken adımların takipçisi olacağız." dedi.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddet, istismar olaylarında yüreklerinin burkulduğunu vurgulayan Özel, "Ancak bu konuda mevzuatta yapabileceğimiz düzenlemeleri yapmayı geçin, iktidar partisi İstanbul Sözleşmesi’ni tartışmaya açıyor. Bu konuda mevzuattan kaynaklanan eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. Aynı şekilde 2020'nin ilk işi olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un kamuoyu önünde sözünü verdiği hayvan hakları kanununun çıkarılması noktasında Şentop’u sözünü tutmaya davet ediyoruz. Bu konuda kurulan araştırma komisyonu, parlamentoda çok nadir görülecek bir konsensüsle 5 siyasi partiden üzerinde uzlaştığı bir rapor hazırladı. Şimdi, bu raporun önce kanun teklifine, ardından kanuna dönüştürülmesi noktasında tüm siyasi parti gruplarına sorumluluk düşüyor." ifadelerini kullandı.

-"Demokratik dönüşümü sağlamak"

Özel, CHP olarak pozitif bir ajandalarının bulunduğunu, vatandaşların beklentilerinin yerine getirilmesi için çaba harcayacaklarını ancak iktidar partisinin gündeminde yine vatandaşın olmayacağını savundu. Özel, şöyle konuştu:

"Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre iktidar partisi ve bakansız ortağı, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik üzerinde çalışıyor. Burada amaç anketlerdeki kendileri açısından kötü gidişi masa başında değiştirme çabasından başka bir şey değil. Ne yazık ki AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli siyasi migren oldular. Artık farklı bir sese, farklı bir söze tahammülleri yok. Farklı bir öneri, farklı bir bakış açısı duymak istemiyorlar. Bu nedenle partilerinin grupları da parlamentoda tartışma ortamına kapalı ve önerilerimize kapalı durumdalar.

CHP olarak parlamentoyu eski saygınlığını kavuşturacak, kuvvetler ayrılığını yeniden tesis edecek, vatandaşlarımızın sorunlarına yeniden çözüm üretebilecek bir hale getirmek için mücadele etmeyi sürdüreceğiz. CHP olarak en önemli önceliğimiz, 16 Nisan referandumu ve 12 Eylül askeri darbesinin yarattığı tüm anayasal tahribatı geri alabilecek, demokratik bir hukuk devletine uygun yasal düzenlemeleri hayata geçirebilecek gerçek anlamda bir demokratik dönüşümü sağlayabilmektir."