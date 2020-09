CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç gündemi değerlendirdi:

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Merkez Bankasının politika faizini 200 baz puan yükseltmesine ilişkin, "Üretim olursa, ülke doğru yönetilirse her şey düzeliyor ama sen Türkiye'yi saman ithalatına muhtaç ettiysen o zaman Türkiye düzelmiyor." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özkoç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özkoç, Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da gerçekleşen havai fişek fabrikasındaki patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 127 kişinin yaralandığını, patlayıcıların intikalleri sırasındaki diğer patlamada ise 3 Jandarma personelinin şehit olduğunu hatırlattı.

Patlamaları, "iş cinayeti" olarak nitelendiren Özkoç, "İktidar, her iki patlamanın en başından itibaren mağdurların değil, faillerin yanında yer almıştır." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle, patlamalara ilişkin soru önergesi verdiğini anlatan Özkoç, Kurum'un, Sakarya Büyükşehir Belediyesinin, Bakanlığa cevaben gönderdiği yazıyı ileterek kendisine yanıt verdiğini söyledi. Özkoç, "Çevre ve Şehircilik Bakanı, 'Sakarya Büyükşehir Belediyesinin bana gönderdiği yazıya göre, fabrika sahibi MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı masumdur.' diyor. Onlar masumsa kim suçlu?" diye sordu.

Bilirkişi raporuna göre havai fişek fabrikasının usülüne uygun yapılmadığını söyleyen Özkoç, "Sakarya Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği yazıda, neden ruhsatsız binalardan, binaların arasında yapılması gereken sütrelerin, sığınılacak bir yapının olmadığından, gerekli tedbirlerin alınmadığından bahsedilmiyor? Tek nedeni var, ölen işçiler onların umrunda değil. Ölen işçilerin evlatları, onları incitmiyor. Onlar kendi vicdanlarını toprağa gömmüşler. Failleri değil mağdurları savunun. Bu ses, Sakarya'da ölen insanların çığlıklarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Üretim olursa her şey düzeliyor"

Özkoç, Merkez Bankasının politika faizini 200 baz puan yükseltmesine ilişkin bir soruya, "Faizler düşürülürse her şey düzelmiyor, üretim olursa her şey düzeliyor. Ülke doğru yönetilirse, ekonomiye doğru müdahale edilirse her şey düzeliyor. Türkiye'nin ihracatı, ithalatından fazla olursa her şey düzeliyor. Ama sen Türkiye'yi saman ithalatına muhtaç ettiysen o zaman Türkiye düzelmiyor." karşılığını verdi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki tartışmanın sorulması üzerine Özkoç, "Senin dilin Cumhurbaşkanı'nın karşısında gırtlağına kaçmış ama milletin karşısına çıktığın zaman pabuç gibi. Orada her istediğini söylüyorsun." dedi.