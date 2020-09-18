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Aktüel CHP Genel Merkezi'nden partili belediyelere eğitime destek talimatı
Aktüel

CHP Genel Merkezi'nden partili belediyelere eğitime destek talimatı

Yeniakit Publisher
2020-09-18 12:08:23 -
CHP Genel Merkezi'nden partili belediyelere eğitime destek talimatı

ANKARA (AA) - Cumhuriyet Halk Partisince (CHP), partili 249 belediyeye, yüz yüze eğitim öncesinde eğitime tam destek sağlanması talimatı verildi.

CHP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığı'ndan 249 belediyeye gönderilen yazıda, pazartesi günü okullarda başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde okulların dezenfeksiyon işlemlerinin yapılması, okul girişlerinde maske ve hijyen kitlerinin dağıtılması ve belediyelerin imkanları ölçüsünde öğrencilere kırtasiye ve okula yardımcı eğitim setleri dağıtılması istendi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun imzalı yazıda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "devlet okullarına giden 3 milyon 17 bin öğrencinin internet, 754 bin 429 öğrencinin ise televizyon imkanından mahrum olduğuna" ilişkin açıklaması hatırlatıldı.

Belediyelerden imkanı bulunmayan öğrencilerin tespit edilerek tablet, televizyon ve bilgisayar gibi malzemelerin temini için yardım kampanyası başlatmaları talimatı verilen yazıda, Kılıçdaroğlu tarafından açıklanan 14 maddelik öneriler de sıralandı.

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