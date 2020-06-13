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Gündem

CHP genel merkezinde koronavirüs paniği

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezinde CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın sekreteri A.A ve eşinin koronavirüs testleri pozitif çıkınca panik hakim oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 01:14:00 -
CHP genel merkezinde koronavirüs paniği

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’ın sekreteri A.A salı günü yüksek ateş şikayeti ile koronavirüs testi yaptırdı. A.A'nın ve eşinin yapılan testleri pozitif çıktı. A.A ve eşi hastanede tedavi altına alındı.

"Gelmeyin" talimatı verdiler

Bu ani gelişmenin ardından, CHP genel Merkezi’nde büyük bir panik yaşandı. Perşembe günü, binada bulunan herkes apar, topar dışarı çıkartıldı. Ardından 3M adlı firma CHP Genel Merkezi’ne gelerek tüm odaları tek, tek dezenfekte etti. Yaşanan şok gelişme üzerine Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve tüm milletvekillerine genel merkeze gelmemeleri şeklinde bilgi verildi.

Kameralar incelendi

Koronavirüs alarmı bununla da bitmedi. Kemal Kılıçdardoğlu’nun talimatı üzerine, genel merkezde bulunan tüm kameralar incelenerek testi pozitif çıkan AA’nın son bir haftada gittiği odalar ve temas ettiği kişiler belirlenmeye çalışıldı. Belirlenen kişilere de koronavirüs testi uygulandı.

Kurultay ertelenecek mi?

Yaşanan gelişmeler sonrası, 17-18 Temmuz’da sadece delegelerle baskın kurultay yapmak isteyen ve bu nedenle Bilim Kurulu'na başvuran Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

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