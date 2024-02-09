CHP Genel Merkezi endişeli! İzmir adayı Cemil Tugay kayıp

Türkiye nefesini tuttu 31 Mart Yerel Seçimlerinde özellikle büyükşehirlerde yaşanacak seçim yarışının sonucu merak ediyor. Bu yarışın kritik ayağı ise İzmir’de gerçekleşecek. Fakat CHP’nin İzmir adayının Cemil Tugay’ın seçimlere az bir süre kalmışken pasif bir görüntü vermesi CHP Genel Merkezi’nde endişe yarattı.

Tunç Soyer’den vazgeçen CHP Parti Meclisi İzmir için iradesini Cemil Tugay’dan yana kullanmıştı. Tugay’ın ismi parti içerisinde eski kadrolar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. CHP’nin “Değişim” diyerek seçilen yeni lideri Özgür Özel’e yönelik eleştiriler varken alınan bu kararın ardından Özgür Özel, “CHP'deki değişimi merak edenler, İzmir listesine baksın” demişti.

Ancak Özel’in adayı Cemil Tugay’ın seçim kampanyasına hızlı bir giriş yapmaması parti içerisinde “endişelere” neden oldu. Cemil Tugay ismine soğuk baktığı iddia edilen İzmir İl Örgütü’nün de seçim yarışına fazla asılmaması dikkat çekerken rakiplerinin beraber poz vermesi kulisleri hareketlendirdi.

Öyle ki AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneğinin düzenlediği toplantıda yan yana oturarak fotoğraf vermişti.

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Toplantıda kentsel dönüşüme değinen iki aday da bu konuda 25 yıllık CHP belediyeciliğini eleştirmişti. AK Parti’li Hamza Dağ, “Çok iş var. Ama bir yerinden başlamak zorundayız. 25 yılda, her yıl 5 bin konut olsa 125 bin konutu bir noktaya getirmiş olurduk” ifadelerini kullanmıştı. İYİ Partili Ümit Özlale de “Burası Cumhuriyet'in, özgürlüğün, zenginliğin kalesi olmuş. Cumhuriyet'in kurucu değerlerinin kalesi olmuş ve hiçbir partinin kalesi olamayacak kadar da kadim bir kültüre sahip” demişti.