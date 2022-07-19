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Siyaset CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşcinsel sapkınların önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ni, iktidar olmaları durumunda yeniden yürürlüğe sokacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 19:02:00 - 2022-07-19 19:07:52
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan İstanbul Sözleşmesi açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşcinsel sapkınların önünü açan ve AK Parti tarafından iptal edilen İstanbul Sözleşmesi kararına ilişkin, "İlk bir hafta içinde hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM’de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

"Gündemimizde yeni sorunlar var" 

 

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından öğrencilere müjdelediği Kredi ve Yurtlar Kurumu borçlarına ilişkin soruya, "O mesele bitti arkadaşlar. Bu ülkenin daha önemli sorunları var, onlarla ilgileneceğiz. Gündemimizde yeni sorunlar var" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız"

Aileyi ifsad projesi olan ve eşcinsel sapkınların önünü açan İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin Danıştay kararı sorusuna Kılıçdaroğlu, "Bu millete sözüm var. İktidar olduğumuzda Allah'ın izniyle, milletin izniyle iktidar olacağız. İlk bir hafta içinde hatta 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi’ni tekrar yürürlüğe koyacağız" dedi.

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