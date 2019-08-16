CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan belediyelere ziyaret Kılıçdaroğlu, Yozgat ve Nevşehir'de bazı ilçe belediyelerini ziyaret etti

NEVŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat ve Nevşehir'de bazı ziyaretlerde bulundu. Kılıçdaroğlu, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki Kemal Kılıçdaroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 56'ncı Ulusal, 30'uncu Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'nin ardından Yozgat'a geçti. Burada Çayıralan Belediyesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Ömer Codar ve partililerle görüşen Kılıçdaroğlu, ardından Uzunlu Belediyesine geçti. Nevşehir'e de gelen Kılıçdaroğlu, Avanos Belediyesini ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yarın Gülşehir'de partisinin il başkanları toplantısına katılacağı belirtildi.

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