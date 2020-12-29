CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın cinayetlerine ilişkin, "Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı

Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Aylin Sözer ve eşi tarafından öldürülen Selda Taş ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İki güzel insanın daha ömrünün baharında katledildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu cinayetleri durdurmak zorundayız, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'deki taciz ve tacevüzlere sessiz

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kadınlara yönelik taciz ve tecavüzlere ses çıkarmayarak kadın cinayetlerine dair mesaj yayınlaması tepkilere yol açtı.

İşte o tepkilerden bazıları:

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