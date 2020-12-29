CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı eleştirildi
Partisinin içindeki taciz ve tecavüzlere sessiz kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Maltepe'deki evinde vahşice katledilen öğretim görevlisi Aylin Sözer ve eşi tarafından öldürülen Selda Taş için yayınladığı mesajı eleştirilere neden oldu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın cinayetlerine ilişkin, "Bu cinayetleri durdurmak, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun Aylin Sözer ve Selda Taş mesajı
Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan öğretim görevlisi Aylin Sözer ve eşi tarafından öldürülen Selda Taş ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
İki güzel insanın daha ömrünün baharında katledildiğini belirten Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu cinayetleri durdurmak zorundayız, bu ilkelliğe son vermek zorundayız. Kadın cinayetlerinin durdurulması için bizden istenen her türlü desteği vermeye hazırız." değerlendirmesinde bulundu.
CHP'deki taciz ve tacevüzlere sessiz
Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti içinde kadınlara yönelik taciz ve tecavüzlere ses çıkarmayarak kadın cinayetlerine dair mesaj yayınlaması tepkilere yol açtı.
İşte o tepkilerden bazıları:
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