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Siyaset CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'adaylık' açıklaması
Siyaset

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni 'adaylık' açıklaması

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı adayı olacağına dair sinyaller veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili kararı Millet İttifakı'nın vereceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-08 21:21:00 - 2020-12-08 21:25:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki sözlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığıma benim karar vermem kadar yanlış bir şey olamaz. Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Merkezi Hükümet Bütçe teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri damga vurmuştu.

Genel Kurul'da bütçe üzerinde konuşurken AK Partililerin "cumhurbaşkanı adaylığını" kastederek, "Aday ol, aday olabilecek misin?" diye laf attığı Kılıçdaroğlu, "Benim aday olup olmayacağımı size kim söyledi?" şeklinde bir çıkışa imza attı. Bu sözleri çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Olay TV Ankara Temsilcisi Özlem Akarsu Çelik'in "Aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı.

"Kararı benim vermem yanlış olur"

Kılıçdaroğlu, "Benim adaylığıma benim karar vermem kadar yanlış bir şey olamaz. Bir ittifak oluşturduk adı Millet İttifakı. Bu ittifakın hedefi de güçlendirilmiş parlamenter sistem. Biz ilkelerle yola çıktık. Meseleleri kişiye indirgemek yanlıştır. Olay Cumhurbaşkanı değil Türkiye olayıdır. Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir" ifadelerini kullandı.

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