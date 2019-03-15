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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ’da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

15 Mart 2019 Cuma 19:04
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ’da düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.


Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap eden Kılıçdaroğlu, “Deniziniz var, bereketli topraklarınız var ve daha da önemlisi çalışkan bir belediye başkanınız var Kadir ağabeyiniz var. Türkiye’nin içinde bulunduğu şartların iyi olmadığını ben de biliyorum sizde biliyorsunuz o zaman hep birlikte düşünmek zorundayız. Türkiye’yi hep birlikte aydınlığa çıkarmak zorundayız. Huzuru yeniden tesis etmek zorundayız. Kavgadan bir şey çıkmaz. Kinden, öfkeden bir şey çıkmaz. Bugün Türkiye nereden bakarsanız bakın iç politikada da dış politikada da eğitimde de tarımda da işsizlikte de istihdamda da büyük sorunlar yaşıyor” dedi.



“Kavgadan bir şey çıkmaz”


“Sizin için mücadele ediyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Bütün mücadelem bu ülkede herkes huzur içinde yaşasın, bütün mücadelem bu. Her evde bereket olsun, her evde huzur olsun kavgadan bir şey çıkmaz siyaset bir yarıştır bir hizmet yarışıdır ama hizmet yarışını bir tarafa atıp, kinle, öfkeyle yola çıkıp, insanları karalayarak insanları kötüleyerek naylon bir sürü suçlamalar bularak insanları bir şekliyle siyasetin dışına nasıl atarım diye çaba harcayarak siyaset yapamazsınız. Ülkeyi aydınlığa çıkaramazsınız. Kimi kastettiğimi, kimleri kast ettiğimi herhalde benden daha iyi biliyorsunuz” diye konuştu.



“O kuyruk varlık kuyruğu olsa kuyruğun başında sen olurdun”


Hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, “Herkes borç batağında. Vergi aldın trilyonlarca lira, 70 milyar dolar özelleştirme geliri aldın, dünyanın borcunu edindin. 17 yılın sonunda vatandaş nereye geldi soğan kuyruğuna girdi. Bir de milletin aklıyla alay ettiler dalga geçtiler efendim bu kuyruk varlık kuyruğu dediler. Ne varlık kuyruğu varlıklı adam domates almak için 1 kilo soğan almak için kuyruğa mı girer? Allah aşkına milleti mi kandırıyorsunuz siz ama bakın demokratik yollarla bütün bu sorunları aşacağız sandığa gideceksiniz oyunuzu kullanacaksınız yeni bir baharı güzel bir baharı hep beraber getireceğiz” şeklinde konuştu.



“Üniversiteyi bitirmiş çocuklarımız yıllardır işsiz”


İşsizlik rakamlarına değinen Kılıçdaroğlu, “En son işsizlik rakamları açıklandı. 7 buçuk milyona dayanıyor işsiz sayımız. Taşı sıksa suyunu çıkaracak gencecik fidan gibi üniversiteyi bitirmiş çocuklarımız yıllardır işsiz. Bu beylerin çocukları işsiz değil. Beyler işsizliğin ne olduğunu bilmiyorlar. Beyler yoksulluğun ne olduğunu bilmiyorlar. Beyler yatağa aç giren çocuğun annesinin çektiği dramı bilmiyorlar. Beyler sabah çocuğunu okula gönderirken harçlık veremeyen bir babanın dramını bilmiyorlar” dedi.


AK Partili seçmene seslenen Kılıçdaroğlu, “AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Senin artık yeter demen lazım. Yeter zulümdür bu zulüm. Eğer gencecik bir çocuk gelip Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin duvarında kendisini yakıyorsa işsizim diye kendisini aşıyorsa yoksulum diye, traktörün üzerinde kendisine benzin döküp yakmaya çalışıyorsa artık dur demen lazım kardeşim dur demen lazım. Yeter artık demen lazım” dedi.



Yeni Zelanda saldırısı nedeniyle miting alanında müzik çalınmadı


Konuşmasının sonunda Yeni Zelanda’da yaşanan ve 49 kişinin hayatını kaybettiği olaya da değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni Zelanda’da yaşanan olay bütün İslam dünyasını derinden yaralamıştır. Bu insanlar sadece ibadetlerini yapıyorlar. Sadece Cuma namazını kılacaklar. Sevgi üzerine inşa edilen bir inancın sahiplerinin öldürülmesi insan olanın kabul etmeyeceği büyük bir dramdır ve bu büyük dram nedeniyle biz müziğimizi çalmadık. Ölenlerin hepsine Allah’tan rahmet diliyoruz. Yaralılar var onlara da acil şifalar diliyoruz. O nedenle müziğimizi çalmadık ama siz zaten baharı getirmişsiniz Tekirdağ’a zaten bahar gelmiş” diyerek konuşmasını tamamladı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 19:04
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