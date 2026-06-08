CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kurultay kararını duyurdu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "11 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz." açıklamasını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultay sürecini başlatacaklarını açıkladı.
Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları söyledi:
"Biz, farklı fikirlerimizle zenginleşerek büyüyen ve aynı amaç etrafında kenetlenen dev bir aileyiz. Birbirimize rakip değiliz; bizler, Cumhuriyet Halk Partisi’nin omuz omuza yürüyen evlatlarıyız.
"11 HAZİRAN'DA KURULTAY SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ"
Hedefimiz net: Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında adaleti, demokrasiyi tesis etmek ve milletimizin çağdaş uygarlık hedefini gerçekleştirmektir. 1
1 Haziran Perşembe günü yapacağımız ilk Parti Meclisi toplantısıyla kurultay sürecimizi başlatıyoruz. Tüm örgütümüzü yarınki grup toplantımızda tek yürek olmaya, sağduyu ve yoldaşlık bağıyla kenetlenmeye davet ediyorum."