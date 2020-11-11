CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Bolu'da temel atma törenine katıldı:

BOLU (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların sorunlarını önceleyerek en önemli sorunlarına çözüm getirerek hizmetlerine devam ettiğini bildirdi.

Torun, Bolu Belediyesi hizmet binası yanındaki alana yapılacak iş merkezinin temel atma ile Demokrasi Meydanı açılış törenine katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Torun, geçen yıl yapılan yerel seçimlere değinerek, "Türk milleti bir karar verdi. 'Yerelde artık bir şeyler değiştirelim, bir anlayışı değiştirelim.' dedi. Aldığımız sorumluluğun farkındayız." ifadesini kullandı.

CHP'li belediye başkanlarının vatandaşların kendilerine verdiği sorumlulukla hareket ettiğini belirten Torun, şöyle devam etti:

"Bütün belediyelerimiz de bu sorumluluklarını bilerek hizmetlerini sürekli artırıyor. Belediye başkanımız Bolu'da birçok hizmete imza attı. Çok değerli Bolulularımıza hizmet etti, sorunlarını çözdü, çözmeye de devam edecek. Diğer belediyelerimiz de aynı şekilde bu çabanın içerisinde. Bizim bir amacımız var. Bu millete bir borcumuz var. Onu da yerine getireceğiz. Öyle mega projelerle falan işimiz yok. Vatandaşın en önemli sorunlarını önceleyerek çözüm üretmek istiyoruz. Bütün belediye başkanlarımız, vatandaşlarımızın sorunlarını önceleyerek, en önemli sorunlarına çözüm getirerek hizmetlerine devam ediyor."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da seçildiği günden bu yana yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Salgın sürecinde gerçekleştirilen çalışmalardan da bahseden Özcan, 2020 yılının Kovid-19'a rağmen kendileri için verimli bir yıl olduğunu ifade ederek, "2021, 2022 ve 2023 yılları çok daha verimli olacak. Bunun müjdesini verebilirim. Önümüzdeki yıl da Büyüksu Deresi üzerinde Cumhuriyet Bahçesi projesini yapmaya başlayacağız. Oradaki parkın büyüklüğü de yaklaşık 400 dönüm olacak. İlk etabı olan 113 dönümlük kısmını da önümüzdeki yıl tamamlamış olacağız." şeklinde konuştu.



Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından butonlara basılarak temel atma töreni gerçekleştirildi.

Daha sonra aynı alanda bulunan ve belediyenin yaptığı çalışmalarla yenilenen Demokrasi Meydanı'nın açılış kurdelesi kesildi.

Protokol üyeleri, iş merkezinin inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Törene TBMM İdare Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, CHP İl Başkanı Kazım Karsu, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Örnekbaş ve vatandaşlar katıldı.