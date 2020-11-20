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Siyaset CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: HDP ile anayasa yapılabilir
Siyaset

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı: HDP ile anayasa yapılabilir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, katıldığı canlı yayında HDP ile bir anayasa çalışması yapılabileceğini söylerken ilerleyen dönemlerde de Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ittifak yapılabileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 01:36:00 -

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, “HDP ile anayasa yapılabilir mi?” sorusuna “Tabii ki yapılabilir” yanıtını verdi. Öte yandan Salıcı, Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu ile de gelecek dönemde ittifak yapılabileceğini belirtti.

"HDP ile anayasa yapılabilir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Habertürk’e Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu "Nedir Ne Değildir?" programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Nagehan Alçı’nın “HDP ile anayasa yapılabilir mi?” sorusuna yanıt veren CHP’li Oğuz Kaan Salıcı “Anayasa çalışması yapılır mı? Tabii ki yapılabilir. 24. dönemde yapıldı. O zaman HDP değildi. O zaman BDP’ydi. Aynı siyasi gelenek. Türkiye’nin bir anayasa problemi var mı? Var. Rejim problemi var mı? Var. Peki bunu kiminle yapacaksınız?” ifadelerini kullandı.

CHP ile Davutoğlu ittifakı

Salıcı, CHP ile Gelecek Partisi arasındaki "güçlendirilmiş parlamenter sistem" görüşmelerine ilişkin "İleride ittifak yapılabilir mi?" sorusuna da "Olabilir, yapılabilir" yanıtını verdi.

 

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