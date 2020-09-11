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Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama:
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

"Bu kadar büyük bir orman yangınını daha önce görmemiştim. 3 bin ile 3 bin 500 hektar arası bir orman alanı yanmış" - "Sorumlular mutlaka bulunmalı, yanan ağaçların yerine yeniden ağaç dikilmeli"

Yeniakit Publisher
2020-09-11 17:50:30 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç'tan Hatay'daki orman yangınına ilişkin açıklama:

HATAY (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Hatay'da çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili açıklamada bulundu.

Öztunç, partisinin Hatay İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay'a geldiklerini söyledi.

Yangının etkili olduğu Yaylacık, Kisecik, Yeniköy ve Seldiren mahallelerinde çeşitli incelemelerde bulunduklarını aktaran Öztunç, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

"Bu kadar büyük bir orman yangınını daha önce görmemiştim. 3 bin ile 3 bin 500 hektar arası bir orman alanı yanmış." diyen Öztunç, yangının her yönüyle araştırılması gerektiğini belirtti.

Öztunç, şunları kaydetti:

"Bu yangını kim ve kimler çıkarttıysa, her ne sebeple çıkartıldıysa o sorumlular mutlaka bulunmalıdır. Yanan bölgelerde ormanlaşma olmalı. Sorumlulular mutlaka bulunmalı, yanan ağaçların yerine yeniden ağaç dikilmeli. Hiç kimse buralarda başka hesaba girmesin, buna izin vermeyiz."

Öztunç'a temaslarında CHP Hatay milletvekilleri Suzan Şahin, Mehmet Güzelmansur, İsmet Tokdemir, Serkan Topal ile CHP Adana milletvekilleri Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin de eşlik etti.








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