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Aktüel CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan milletvekillerine çağrı:
Aktüel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan milletvekillerine çağrı:

"Esnafın borçlarının ertelenmesiyle ilgili kanun teklifini salı günü getirin bir saatte geçireceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 15:25:09 -
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan milletvekillerine çağrı:

MALATYA (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, milletvekillerine çağrıda bulunarak, "Esnafın borçlarının ertelenmesiyle ilgili kanun teklifini salı günü getirin bir saatte geçireceğiz." dedi.

Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında ülke genelinde anormal bir artış yaşandığını söyledi.

Salgın tedbirlerini eleştiren Ağbaba, şöyle konuştu:

"Artık yoğun bakımlarda yer yok, hastanelerde hekim yakınları bile yer bulmakta zorlanıyor. Maalesef alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu görüyoruz. Tedbirler paketi açıklandı, dünyada Türkiye gibi bir ülke yok, dünyaya örnek olacak bir uygulama başladı. Virüsü saatlere göre kontrol ediyor. Diyorlar ki virüs akşam saat 20.00 ile sabah saat 10.00 arasında bulaşır değil mi? Sabah saat 10.00 ile akşam 20.00 arasında virüs uyuyor, bir de sadece hafta sonu. Hakikaten akıl tutulması yaşanıyor. Bu kararı nasıl alıyorlar anlamak mümkün değil. Türkiye'deki bizim virüs yerli ve milli olduğu için zamana göre çalışıyor, hafta sonu bulaşıyor, gece siz uyurken bulaşıyor."

Pandemi dolayısıyla esnafın ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki haftalarda bütçe geliyor. Bütçe kanunu geldikten sonra başka bir kanun görüşülemiyor. Buradan hükümete açık çağrı yapmak istiyorum, Meclis'te bulunan bütün siyasi partilere çağrı yapmak istiyorum. 6 günümüz var, esnafın günü gelmiş borçlarını erteleyin, faizsiz bir şekilde esnafın borçlarını yapılandırın. Esnafın dayanacak gücü yok. Pandemi nedeniyle esnaf evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Tüm milletvekillerine çağrı yapıyorum, esnafın borçlarının ertelenmesiyle ilgili kanun teklifini salı günü getirin bir saatte geçireceğiz."


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