'CHP Genel Başkan Yardımcıları, sahte Canan Kaftancıoğlu hesabının talimatlarını yerine getirdi'

CHP Genel Başkan yardımcıları, CHP'de işlerin nasıl yürüdüğünü gösterdi... Canan Kaftancıoğlu adına açılmış sahte hesabı gerçek zanneden CHP Genel Başkan Yardımcılarının, aldıkları talimatı harfiyyen yerine getirdikleri iddia edildi.

Avaztürk'ün haberine göre; CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Yıldırım Kaya'nın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu adına açılan sahte hesabı gerçek zannederek verilen talimatları harfiyen yerine getirip açık açık trollük yaptıkları görüldü.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel başkan Yardımcısı Seyit Torun, Canan Kaftancıoğlu adına açılan sahte hesabı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu zannedip takibe aldı ve ÖZEL/DM’den yazıştılar.

Canan Kaftancıoğlu adına açılan sahte hesaptan Seyit Torun'a yazılan, “Ekrem Beyin tepki çeken türbe ziyaretiyle alakalı bir savunma açıklaması yaparsanız iyi olmaz mı Seyit bey” mesajına CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Takibinize sevindim sayın başkanım teşekkürler… Diğer konuyla ilgileniyorum, sevgiler” cevabı yazdı. Yazışma yapıldığında saat 17:19’udur. Ve Seyit Torun adına onaylı sosyal medya hesabından, sadece 17 dakika sonra saat 17:36’da “@ekrem_imamoglu’nun türbe ziyareti konuşuluyor. Bundan da yine suni gündemler çıkarmaya uğraşıyorlar. Bırakın bu işleri troller! Nasıl yürüdü, ellerini arkadan nasıl kavuşturduya kafa yoracağınıza vatandaşın açlığına, sefaletine, işsizliğine, dertlerine kafa yorun” ifadeleri içeren bir paylaşım yapıldı.

CHP Milletvekili Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, paylaşımında, Ekrem İmamoğlu’nun türbe ziyareti sırasındaki saygısızlığını gündeme getirenlere 'troller' suçlamasında bulunurken sahte Canan Kaftancıoğlu hesabının talimatını yerine getirip paylaşım yaparak trollükte zirve yaptı.

“Yoldaş" Yıldırım Kaya

Sahte Canan Kaftancıoğlu’na trollük yapan daha da öte “örgütsel jargonla” konuşan bir diğer isim de yine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya oldu.

Sahte Kaftancıoğlu hesabını takibe alan CHP Ankara Milletvekili, Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Grup Sözcüsü gibi bir çok ünvana sahip olan Yıldırım Kaya’nın, sahte Kaftancıoğlu hesabından gelen ve İmamoğlu’na yönelik tepkilere dair bir açıklama yapmaları yönündeki mesaja, “Sevgili yoldaşım hemen yaparım ayrıca bana kısa bir not yollarsanız yarın sabah saat 10’da HalkTV’de canlı yayında olacağım orada da konuşurum” şeklinde cevap verdiği görüldü. Sahte hesaptan not hazırlanıp gönderileceği yönündeki mesajlar üzerine Kaya’nın, “Teşekkürler. Bizler her zaman her koşulda sizlerleyiz Yoldaş Başkan” cevabı verdiği de görüldü. Israrla YOLDAŞ vurgulamalarında bulunan Yıldırım Kaya’nın buradaki maksadının sol örgüt jargonu olduğu değerlendirildi.

Sahte hesapla yazışmaya devam eden CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, “Yoldaş Türkiye Akademi ayağa senin desteğinle kalkacak üç buçuk milyon öğrencinin gözü kulağı bizde Ekrem Başkan da twite destek olursa iyi olur” şeklindeki mesajı da dikkat çekti.

Sahte Canan Kaftancıoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya arasındaki yazışmanın devamında da KOÇ Grubu ve Meral Akşener üzerine ilginç diyaloglar geçerken, Kaya’nın da tıpkı Seyit Torun gibi sahte Kaftancıoğlu hesabına trollük yaptığı görüldü. Sahte hesaptan İmamoğlu ile ilgili gönderilen bilgi notu üzerine trollük teklifini gözü kapalı kabul eden Yıldırım Kaya’nın hiç gecikmeden İmamoğlu’nu destekleyen paylaşımda bulunduğu görüldü.

İşte Avaztürk tarafından yayınlanan o mesajlar: