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Siyaset

CHP Gençlik Kolları'ndan skandal 'ayaklanma' çağrısı! Ayasofya Camii'ni diline doladı

CHP Gençlik Kolları Kastamonu İl Delegesi Atakan Özdemir, sosyal medya hesabından ayaklanma çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-16 00:02:00 -
CHP Gençlik Kolları'ndan skandal 'ayaklanma' çağrısı! Ayasofya Camii'ni diline doladı

 yeniakit.com.tr 

CHP Gençlik Kolları Kastamonu İl Delegesi Atakan Özdemir, sosyal medya hesabından Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını diline dolayacak skandal bir çağrı yaptı.

Halkı kışkırtan CHP'li Özdemir, yaptığı paylaşımda ayaklanma çağrısı yaparak, "18 yıldır yemeye doyamayan iktidar Ayasofya Camii derdinde. Benim halkım da aynı karikatürdeki gibi. Usanarak yüzünü kapatan adam ayaklanmak için ne bekliyorsunuz. Merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte o skandal çağrı:

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