CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yılmaz: "Meydanlarda da yarın biz olacağız"

ANKARA (AA) - CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları için yarın meydanlarda olacaklarını bildirdi.

Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zaferi'nin pandemi nedeniyle kitlesel olarak kutlanmamasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet'in, bu toprakların her metrekaresinde cesareti örgütlemiş, manda ve himayeye "Dur" demiş, tüm yoksulluğa ve yoksunluğa rağmen antiemperyalist savaşta var gücüyle savaşmış Anadolu halkının kazanımı olduğunu belirten Yılmaz, CHP'nin bu halkın kurduğu örgütlü mücadelenin devamı olduğunu savundu.

Emre, şunları kaydetti:

"Afyon Kocatepe'de de dün biz vardık, meydanlarda da yarın biz olacağız. 30 Ağustos'un yaratıcılarına, Başkomutan ve kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'e, emperyalist işgale karşı savaşan memleket halkına borcumuzdur: İkinci yüzyıl yeniden bizim olacak."