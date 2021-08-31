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Gündem CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman hayatını kaybetti
Gündem

CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen 22 yaşındaki CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 10:47:00 -
CHP Gençlik Kolları Başkanı Şafak Duman hayatını kaybetti

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir apartmanın dördüncü katından düşen 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Musalla Mahallesi'ndeki 3. Etap TOKİ konutlarında ikamet eden Şafak Duman (22), yaşadığı binanın 4. katından zemine düştü.

Duman, yakınları ile mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçe hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Duman hayatını kaybetti.

Bölgeye gelen polis ekipleri ile cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı. Şafak Duman'ın CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı olduğu öğrenildi.

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