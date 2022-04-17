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Gündem CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı tutuklandı! 7 ayrı suç kaydı var
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CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı tutuklandı! 7 ayrı suç kaydı var

CHP Balıkesir İl Gençlik Kolları Başkanlığı yaptıktan sonra CHP Gençlik Kolları MYK üyesi ve Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Cem Karagöl’ün 7 ayrı suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 17:47:00 - 2022-04-17 17:48:41
CHP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı tutuklandı! 7 ayrı suç kaydı var

CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Cem Karagöl Balıkesir’de tutuklandı.

Kredi kartı dolandırıcılığı iddiasıyla 7 ayrı suç kaydı olduğu belirtilen Cem Karagöl’ün tutuklama kararı sonrasında MYK Üyeliği’nin düşürüldüğü ve görevden alındığı öğrenildi.

CHP İl Başkanı Serkan Sarı, konuyla ilgili partinin avukatlarının gereken incelemeyi yaptığını ve MYK üyeliği düşürülen Karagöl’ün partiden ihracının da gündemde olduğunu kaydetti.

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