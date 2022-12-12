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Gündem CHP, FETÖ'den açığa alınan eski Kaymakam Saltaş'ı Meclis kürsüsünde savundu! AK Parti'den tepki
Gündem

CHP, FETÖ'den açığa alınan eski Kaymakam Saltaş'ı Meclis kürsüsünde savundu! AK Parti'den tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamlığı esnasında yetkilerini şahsi menfaatleri için kullandığı resmi belgelerce kanıtlanan, daha sonra ise hakkında yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile iltisakı tespit edilip açığa alınan Gürbüz Saltaş'ı Meclis kürsüsünde savunarak bir skandala imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 23:17:00 -

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Türkoğlu Kaymakamlığı esnasında yetkilerini şahsi menfaatleri için kullandığı resmi belgelerce kanıtlanan, daha sonra ise hakkında yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ ile iltisakı tespit edilip açığa alınan Gürbüz Saltaş'ı Meclis kürsüsünde savunarak bir skandala imza attı.

Bunun üzerine AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ise yaşanan skandala tepki gösterdi.

Öçal, yaptığı konuşmada, "FETÖ'den ve yolsuzluktan soruşturması olan Kaymakamı Meclis kürsüsünde savunmak, FETÖ'ye karşı bir ahde vefa mıdır, yoksa bu yapıdan hala umudunu kesmemek midir?" ifadelerini kullandı.

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