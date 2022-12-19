CHP eskisi Sera başörtüsü yasağının gerekçesi laikliği kadınlar için güvence gösterdi!

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CHP artığı TİP'li Sera Kadıgil, AK Parti'nin başörtüsü serbestliği kapsamında hazırladığı Anayasa teklifini hedef aldı.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, FOX TV canlı yayınında konuştu.

AK Parti'nin başörtüsü serbestliği kapsamında hazırladığı Anayasa teklifine ilişkin muhalefet partilerine çağrıda bulunan TİP'li Kadıgil, 28 Şubat darbesinde başörtüsü yasağı için gerekçe gösterilen laikliği, "kadınların güvencesi" diye öne sürdü.

Kadıgil, muhalefete şöyle seslendi:

Bütün muhalefet partileri "Biz sizin gündeminizin peşine takılmıyoruz, başörtülü kadın arkadaşlar da başı açık kadın arkadaşlar da hepsinin zaten bir tane güvencesi var. Onun adı laiklik. Biz çizgimizi buraya çekiyoruz, sizin gündeminize takılmayacağız" desinler. Oturuma bile girmesinler.