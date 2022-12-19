  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP eskisi Sera başörtüsü yasağının gerekçesi laikliği kadınlar için güvence gösterdi!
Siyaset

CHP eskisi Sera başörtüsü yasağının gerekçesi laikliği kadınlar için güvence gösterdi!

CHP eskisi TİP'li ezan düşmanı Sera Kadıgil, 28 Şubat darbesinde başörtüsü yasağının gerekçesi olarak gösterilen laiklik için, "kadınların güvencesi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-19 01:14:00 -
CHP eskisi Sera başörtüsü yasağının gerekçesi laikliği kadınlar için güvence gösterdi!

 Yeniakit.com.tr 

CHP artığı TİP'li Sera Kadıgil, AK Parti'nin başörtüsü serbestliği kapsamında hazırladığı Anayasa teklifini hedef aldı.

TİP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, FOX TV canlı yayınında konuştu.

AK Parti'nin başörtüsü serbestliği kapsamında hazırladığı Anayasa teklifine ilişkin muhalefet partilerine çağrıda bulunan TİP'li Kadıgil, 28 Şubat darbesinde başörtüsü yasağı için gerekçe gösterilen laikliği, "kadınların güvencesi" diye öne sürdü.

Kadıgil, muhalefete şöyle seslendi:

Bütün muhalefet partileri "Biz sizin gündeminizin peşine takılmıyoruz, başörtülü kadın arkadaşlar da başı açık kadın arkadaşlar da hepsinin zaten bir tane güvencesi var. Onun adı laiklik. Biz çizgimizi buraya çekiyoruz, sizin gündeminize takılmayacağız" desinler. Oturuma bile girmesinler.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23