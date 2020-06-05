  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

CHP eski Milletvekili Berberoğlu Maltepe Cezaevine getirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, polis tarafından gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 02:43:03 -
CHP eski Milletvekili Berberoğlu Maltepe Cezaevine getirildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul eski Milletvekili Enis Berberoğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Berberoğlu, Maltepe Cezaevine gece saatlerinde getirildi.


Terörle Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler harekete geçti


CHP eski Milletvekili Enis Berberoğlu yargılandığı davada, "Siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve bu cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu’nun Milletvekilliği dün Meclis’te düşürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bakırköy’deki evinde gözaltına alınan Berberoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Tutuklanan Berberoğlu cezaevine getirildi


İstanbul Adalet Sarayındaki işlemlerinin ardından tutuklanan Berberoğlu Maltepe L Tipi Cezaevine gece saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı