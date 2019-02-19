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CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri 2019

Esenyurt belediyesi CHP meclis üyeleri. CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Esenyurt belediye başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt’u aday gösterdi. Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte Avcılar yarışacak CHP Esenyurt belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Esenyurt belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

19 Şubat 2019 Salı 18:24
CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri 2019

CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Esenyurt belediye başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt’u aday gösterdi. Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte Avcılar yarışacak CHP Esenyurt belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Esenyurt belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHPEsenyurt İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHPAvcılar Belediye Meclis üyesi aday listesi 2019

Ali Gökmen

Selçuk Günerhan

Cemal Güneysu

Veysel Bal

Ali Susuz

Emine Polat

Rıza Gültekin

Muharrem Daş

Enver Demir

Hüseyin Çam

Hüseyin Gök

Okan Çiftçi

Seyhan Kahraman

Vasfettin Sizer

Dilek Şimsir

Sadık Uyanık

Hakan aydemir

Ayhan Mutlu Torcu

Selami Tingir

Resul Çamlıbel

Engin Görmüş

Erol Topuz

Saban Giyici

İbrahim Kızılyar

Sulhattin Ruyen

Gökan Unus

Yücel Doğan

Cemalettin Akıncı

Özlem Orhon

Burak Şengül

Ekrem Kılıç

Erdal Eren

Yücel Karagören

Gülsen Aksoy

Altey Akkaya

Zehra Dülger

Tuğçe Işık

Onur Altıntaş

Ebru Yaldız

Aslan Sağlam

KONTENJAN

Zehra Çambeli

Serafettin Öztürk

Halis Şimşek

Mursel Şentürk

Tuncay Özdemir 

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 18:24
  1. CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri 2019
  2. esenyurt belediyesi chp meclis üyeleri

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