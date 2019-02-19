CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri 2019
Esenyurt belediyesi CHP meclis üyeleri. CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Esenyurt belediye başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt’u aday gösterdi. Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte Avcılar yarışacak CHP Esenyurt belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Esenyurt belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.19 Şubat 2019 Salı 18:24
CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Esenyurt belediye başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt’u aday gösterdi. Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte Avcılar yarışacak CHP Esenyurt belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Esenyurt belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
CHPEsenyurt İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHPAvcılar Belediye Meclis üyesi aday listesi 2019
Ali Gökmen
Selçuk Günerhan
Cemal Güneysu
Veysel Bal
Ali Susuz
Emine Polat
Rıza Gültekin
Muharrem Daş
Enver Demir
Hüseyin Çam
Hüseyin Gök
Okan Çiftçi
Seyhan Kahraman
Vasfettin Sizer
Dilek Şimsir
Sadık Uyanık
Hakan aydemir
Ayhan Mutlu Torcu
Selami Tingir
Resul Çamlıbel
Engin Görmüş
Erol Topuz
Saban Giyici
İbrahim Kızılyar
Sulhattin Ruyen
Gökan Unus
Yücel Doğan
Cemalettin Akıncı
Özlem Orhon
Burak Şengül
Ekrem Kılıç
Erdal Eren
Yücel Karagören
Gülsen Aksoy
Altey Akkaya
Zehra Dülger
Tuğçe Işık
Onur Altıntaş
Ebru Yaldız
Aslan Sağlam
KONTENJAN
Zehra Çambeli
Serafettin Öztürk
Halis Şimşek
Mursel Şentürk
Tuncay Özdemir
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