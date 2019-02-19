CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri 2019 Esenyurt belediyesi CHP meclis üyeleri. CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Esenyurt belediye başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt’u aday gösterdi. Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte Avcılar yarışacak CHP Esenyurt belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Esenyurt belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP Parti 31 Mart yerel seçimlerde Esenyurt belediye başkan adayı Kemal Deniz Bozkurt’u aday gösterdi. Kemal Deniz Bozkurt ile birlikte Avcılar yarışacak CHP Esenyurt belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Esenyurt belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. CHPEsenyurt İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHPAvcılar Belediye Meclis üyesi aday listesi 2019 Ali Gökmen Selçuk Günerhan Cemal Güneysu Veysel Bal Ali Susuz Emine Polat Rıza Gültekin Muharrem Daş Enver Demir Hüseyin Çam Hüseyin Gök Okan Çiftçi Seyhan Kahraman Vasfettin Sizer Dilek Şimsir Sadık Uyanık Hakan aydemir Ayhan Mutlu Torcu Selami Tingir Resul Çamlıbel Engin Görmüş Erol Topuz Saban Giyici İbrahim Kızılyar Sulhattin Ruyen Gökan Unus Yücel Doğan Cemalettin Akıncı Özlem Orhon Burak Şengül Ekrem Kılıç Erdal Eren Yücel Karagören Gülsen Aksoy Altey Akkaya Zehra Dülger Tuğçe Işık Onur Altıntaş Ebru Yaldız Aslan Sağlam KONTENJAN Zehra Çambeli Serafettin Öztürk Halis Şimşek Mursel Şentürk Tuncay Özdemir

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