CHP, Ermenistan’a yardımlara kör

Türkiye’nin Azerbaycan’a ‘cihadcı gönderdiğini’ iddia edenler, haçlı ülkelerinden Ermenistan’a giden milisleri görmezden gelirken, Türkiye’nin Azerbaycan’a verdiği silahlar üzerinden algı yürütenler, Rusya ve İran’dan Ermenistan’a gönderilen silahlara laf etmiyor. Azerbaycan’ın çatışmalarda üstünlüğü ele geçirmesinin akabinde ‘ateşkes’ çağrısı yapanların 30 yıldır süren Ermeni işgali boyunca uluslararası hukuka uygun tek bir cümle sarf etmemesi ise samimiyetsizliklerini gün yüzüne çıkartıyor.

30 yıldır kördüler şimdi barış istiyorlar

Azerbaycan Yeniçağ Medya Grubu Başkanı Agil Alesker, “30 senedir biz müzakere masasından kalkmadık. Bu süreç içerisinde AGİT hiçbir iş yapmadı. Biz topraklarımızı Rus, Yunan ve İran’dan gelen paralı askerlerle PKK’lı teröristlerden temizliyoruz. Batı da Müslüman görünen İran da ikiyüzlüdür. CHP’li Ünal Çeviköz ise Batı ağzıyla konuşan bir etki ajanıdır. Türkiye’den gelen bir cihadçı grup yoktur. Delilsiz iddialar bunlar” ifadelerini kullandı. Alesker, “Amerika, Rusya ve Fransa yaptırım gücü olmasına rağmen hiçbir şey yapmadı. 30 yıldır işgale ses etmediler. Şimdi bir hafta içinde üç defa beyanat vererek ateşkes istiyorlar” şeklinde konuştu.

Çeviköz Batı’nın etki ajanı

Türkiye’ye yönelik bir karalama kampanyası yürütüldüğüne değinen Alesker, “Son toprağımız azad olana kadar devam edeceğiz. Biz savaş yapmıyoruz, topraklarımız Batılı paralı askerlerden ve PKK’lı teröristlerden temizliyoruz. Türkiye’nin cihadçı grup gönderdiği iddiası kocaman bir palavra. Deliller yok. CHP’li Ünal Çeviköz Ermenistan ile sınırların kaldırılmasını isteyen birisidir. Azerbaycan’ın yeteri kadar büyük bir ordusu var. Mesnetsiz iddialarla kendilerini gizliyorlar” değerlendirmesinde bulundu.

İkiyüzlü batı

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır ise, “30 yıldır Karabağ’daki insanlık dramına kör kalanlar bugün barış elçisi kesildiler. Ermenilere paralı asker yollayan PKK’lı maşalarını yollayanlar hedef şaşırtmak için Türkiye’ye iftira atıyor. Ermenistan’ı silah pazarına çeviren Rusya ve İran’a laf etmeyenler Türkiye’ye söz söyleme cüretinde bulunamazlar. Batı her zamanki ikiyüzlülüğünü sahneliyor” şeklinde konuştu. Bu tarz iddiaların hedef şaşırtmak olduğunu belirten Çakır, “Batı bunu hep yapıyor. Kendi kirli ilişkilerini gizlemek için başkasına iftira atıyor. Bu yolla da kendi iğrençliklerini görünmez kılmaya çalışıyorlar. Fakat bu defa başaramayacaklar” dedi.