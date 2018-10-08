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CHP engelliye engelli yol yaptı

CHP’li Marmaris Belediyesi’nin engelli vatandaşlara yönelik yaptığı “Engelsiz Plajı” isimli projesi fiyaskoyla sonuçlandı. Plaj içerisinde inşa edilen tuvalet, giyinme kabinlerinin kanal dibine yapıldığı, aniden bastıran yağmur sonrası ise üzeri kumla kapatılan kanalın dere yatağına dönüştüğü görüldü.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:08
CHP engelliye engelli yol yaptı

 Haber Merkezi  Cuma selasını ezan sanan, Kunut dualarını ayet zanneden, yürüyen merdivene ters binen Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi sonunda bunu da yaptı. CHP’li Marmaris Belediyesi’nin övünerek hayata geçirdiği Engelsiz Plajında yer alan kabinlerin kanalın dibine yapılması sonrası ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Üzeri kumla kapatılan kanalın, aniden bastıran yağmurlar sonrası dere yatağına döndüğü görüldü.

Fiziksel engeli olan bireylerin kabinlere ulaşımı için yapılan yol ise artık kullanılamaz hale geldi. CHP’li belediyenin gelişi güzel yaptığı çalışmalarda engellilere de rahatlık sağlanması için hayata geçirilen sözde proje pes dedirtti. Gazetemize konuşan mahalle sakinlerinden Kerim Buğlak ise, “Burada engelli vatandaşlarımızı hiç düşünmeden çalışmışlar. Daha düşünceli olmalarını öneriyorum. Engelli vatandaşlarımıza yönelik bir hakarettir. Düzeltilmesi gerekir’’açıklamasında bulundu.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 12:08
  1. CHP’li Marmaris Belediyesi
  2. engelli yolu

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