CHP engelliye engelli yol yaptı

Haber Merkezi Cuma selasını ezan sanan, Kunut dualarını ayet zanneden, yürüyen merdivene ters binen Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisi sonunda bunu da yaptı. CHP’li Marmaris Belediyesi’nin övünerek hayata geçirdiği Engelsiz Plajında yer alan kabinlerin kanalın dibine yapılması sonrası ortaya ilginç bir görüntü çıktı. Üzeri kumla kapatılan kanalın, aniden bastıran yağmurlar sonrası dere yatağına döndüğü görüldü.

Fiziksel engeli olan bireylerin kabinlere ulaşımı için yapılan yol ise artık kullanılamaz hale geldi. CHP’li belediyenin gelişi güzel yaptığı çalışmalarda engellilere de rahatlık sağlanması için hayata geçirilen sözde proje pes dedirtti. Gazetemize konuşan mahalle sakinlerinden Kerim Buğlak ise, “Burada engelli vatandaşlarımızı hiç düşünmeden çalışmışlar. Daha düşünceli olmalarını öneriyorum. Engelli vatandaşlarımıza yönelik bir hakarettir. Düzeltilmesi gerekir’’açıklamasında bulundu.