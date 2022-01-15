CHP engeller AK Parti yapar! Saadet Partisi’ne ders olsun: Oğuzhan Asiltürk’e büyük vefa

Ak Parti Çankaya Belediye Meclis Üyesi Murat Akca ve Ak Parti Grubu tarafından Milli Görüş hareketinin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk’ün isminin Çankaya ilçesinde bir parka verilmesi önerisi CHP’li Çankaya Meclis üyeleri tarafından reddedilmişti.

CHP’liler reddetmişti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etmişti. Ölümünün ardından AK Partili meclis üyeleri harekete geçerek “Çankaya’da bir parka Oğuzhan Asiltürk ismini verelim” önerisinde bulunmuş CHP’nin Çankaya belediye meclis üyeleri, Milli Görüş Hareketi’nin öncü isimlerinden Oğuzhan Asiltürk’ün adının bir parka verilmesine karşı çıkmışlardı.

Çankaya’da bir caddeye ismi verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi Emre Arslantaş Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün isminin Çankaya'da bir caddeye verilmesi için önerge sundu. Cumhur ittifakı meclis üyelerinin oyları ile öneri kabul edildi.

AK Parti’nin talebi oy çokluğuyla kabul edildi

Konuya ilişkin konuşan AK Partili Emre Arslantaş, şunları söyledi:

"Kıymetli devlet ve siyaset adamı Saadet Partisi yüksek istişare kurulu başkanı rahmetli Oğuzhan asiltürk ün isminin yaşatılması için Çankaya ilçesi yukarı Bahçelievler mahallesi 54. cadde isminin Oğuzhan asiltürk caddesi olarak değiştirilmesini ve raporumuzun bu şekilde oylanmasını talep ediyorum bu sebeple Kendisine Allah’tan rahmet yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum"





