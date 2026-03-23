"CHP ellerinde oldukça suç işlemeye devam edecekler" "FETÖ’nün eczacısı CHP’nin başında"

Geçtiğimiz hafta Adalet Bakanı Akın Gürlek’in malvarlığına ilişkin sansasyonel iddialar ortaya atan CHP lideri Özgür Özel’in iddiaları, Bakan Gürlek tarafından saatler içinde çürütülmüştü. Benzer bir şekilde Özel’in geçtiğimiz yıl “İBB davası borsası” kurmak, rüşvet almak, tutukluları sahte ifadeye zorlamak ve bazı şirketleri tehdit etmekle suçladığı, savcılarla bağlantılı bir çete oluşturduğunu iddia ettiği Avukat Mehmet Yıldırım Antalya’da gözaltına alınarak hakkında ev hapsi kararı verilmişti. Ancak Özel elinde olduğunu iddia ettiği dekont, WhatsApp yazışmaları ve ses kayıtlarını ortaya koymadı.

Avukat Mehmet Yıldırım ile hem bu suçlamalar, hem de CHP yönetiminin yargı ve hükümet ile sürekli kavga eden, insanları sokağa çağıran politikalarını konuştuk.

Mehmet Yıldırım; “Özgür Özel’in FETÖ geçmişi olduğu zaten soruşturmalarda, itirafçı beyanlarında, Bylock’ta “eczacı” diye geçen kişinin Özgür Özel olduğuna dair iddialar, itirafçıların beyanlarında; 160 işadamıyla beraber parlatılarak meclise kadar yollandığını, daha sonra bu parlatma sonucunda Grup Başkanı olduğunu sonrasında Genel Başkan olduğunu hepsini anlatıyor zaten. Bunu ben anlatmıyorum. FETÖ’nün itirafçıları anlatıyor. Yani Özgür Özel sıradan rastgele bir isim değil. Hatta herkes Ekrem İmamoğlu’nu konuşuyor. Bence İmamoğlu değil. Ben FETÖ iltisakları ve ilişkileri kuran, organize edenin Özgür Özel ve onun ekibi olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DEVLETİ YIKMAYA ÇALIŞAN, BÖLMEYE ÇALIŞAN BÜTÜN YAPILAR CHP’NİN ÇATISI ALTINDA

Terör örgütleriyle ana muhalefet partisinin nasıl yakınlığı olabiliyor?

Yani baktığınızda ciddi anlamda devlete karşı, devleti yıkmaya çalışan, devleti bölmeye çalışan, devlete karşı saf almış bütün yapılar şu an CHP’nin çatısı altında. Ya bu tesadüf olabilir mi? Yani şöyle düşünün, bir savcımız şehit edildi Çağlayan Adliyesi’nde. Şehit Selim Kiraz. O günkü terör eyleminde adı geçen teröristin öz kuzeni bugün CHP’de üst düzey yetkili pozisyonunda. Böyle bir şey gördünüz mü siz tarihte? Bunun sıradan bir şey olma ihtimali yok yani. Bu iş gerçekten Türkiye açısından ciddi anlamda bir tehdide dönüştü. Özgür Özel ve ekibi, partinin kurumsal kimliğini kullanarak kendilerinin varlığını büyütüyorlar. Gerçekten soyutlanmaları lazım. CHP ellerinde kaldığı sürece bunlar suç işlemeye devam edecekler. Bakın Muhittin Böcek’ten para aldığına yönelik iddialar üzerine “Muhittin Böcek Manisa’ya hiç gitmemiştir” dedi. Değil mi? Aynı Muhittin Böcek’in kendi sosyal medya sayfalarından Manisa’da o tarihte özellikle rahmetli Ferdi Zeyrek’le, sonra rahmetli Şehzadeler Belediye Başkanıyla görüştüklerine dair paylaşımları var. Zaten İsmail Saymaz denen gazeteci, ardından Şaban Sevinç hemen göreve başladılar. Efendim dolmuşçudan belediye başkanı olmazmış. Ya arkadaş inşaat işçisinden de olur. Onurlu olsun, namuslu olsun, ahlaklı olsun. Yani çöpçüden de olur. Yani burada insan ayrımı yapılmaz. Bakın benim babam maden işçisiydi. Şemsi Denizer diye bir şahıs, işçiydi bu adam. Sendika başkanlığı yaptı, milletvekili oldu. Bakanlığa kadar yükseldi. Şimdi neyi tartışıyoruz yani? Bu memleket bunu yadırgamaz asla. Benim Antalya’dan aldığım duyumum. Sonuçta ben de avukatım. Hukuk çevrem var, avukatlar var. Benim Antalya yargı camiasından aldığım duyum. Muhittin Böcek’in oğlunun zaten bu konuda çoktandır konuştuğunu ve bir kısım bilgileri zaten aktardığını söylediler. Yani baba da bir yerden sonra anlatmak zorunda kalacak. Yani ihtilafçı olmayan bir adamın bilgileri bir şekilde bakan beyin veya diğer kişilerin önüne gittiyse aileden birileri zaten bunu anlatmıştır. Bu yöndeki bilgiler bana Antalya yargı camiasındaki birkaç kaynaktan geldi. Yani bu bilgiler zaten Muhittin Böcek’in ya oğlundan ya gelininden, yakın çevresinden birileri tarafından zaten anlatıldı. Bunu anlamamak için kör ve sağır olmak lazım.

CHP’DE CİDDİ BİR TEMİZLİĞE İHTİYAÇ VAR

Eğer itiraflar da varsa CHP yönetiminde önümüzdeki günlerde büyük sarsıntılar yaşanacak öyle mi?

Yani kesinlikle öyle olacağını düşünüyorum. Ve ben bunun mutlak mutlak çerçevesinde olacağını düşünüyorum. Ayrıyeten de tabii fezlekeler de mecliste ama biliyorsunuz fezlekelerin meclisten çıkması zaman alacak süreç. Birkaç ay alacağını düşünüyorum. Ama tabi bilemem, daha hızlı da gelişebilir mi? Kendisi de hızlı geliştirmek için çabalıyor Özgür Özel. Ayrıca farkındaysanız kitleleri tahrik edip sokağa çıkartmanın peşindeler. Onu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü bunlar biliyorlar ki bu işin sonunda kurtuluşları yok. Bir halk ayaklanması yaratabilir miyiz diye hesap yapıyorlar kendilerince. Hatırlıyorsanız daha önce Ekrem İmamoğlu’nun da böyle bir projesi vardı. Basına düşmüştü hatırlıyorsanız. Başka bir ülkede yaşanmış bir olaydan esinlenerek aynısının Türkiye’de de gelişebileceğini iddia ediyordu. Tabii burada şu da var. Silivri gerçeğiyle ortada. Yargılamalar başladı. Binlerce partili gelecek dediler. Gördünüz yani beş yüz kişi gelmedi. Hırsız Baba Türbesi’nde toplasanız yüz kişi vardı. Ama çok saygınlığı olmadığı ortada. Yani bu da kitlesel bir desteği aslında göremediklerini, zaten kendi milletvekillerinde, teşkilatlarında da artık ciddi anlamda sorun çıktığı açık. Özgür Özel’in Akın Gürlek’e ilişkin iddialarını milletvekillerinden çok kısıtlı bir bölümü paylaşmışlar. Çünkü doğru bulmuyorlar yapılan siyaseti. Bu bir partinin siyaseti olamaz. Partinin siyaseti nedir? Toplumun sorunlarını çözüm üretebilmek adına çözümler ortaya koyabilmektedir. Şimdi savaşın ortasındayız değil mi? Orta Doğu’da etrafımızdaki her yer neredeyse yangın yeri. Ana muhalefet partisi CHP yöneticileri etrafımızdaki savaşlardan, krizlerden bahsetmiyorlar bile. Ki bunun ekonomi sonuçları, güvenlikle ilgili sonuçları ülke açısından kaygılandırıyor insanı. Şimdi biz bu kaygıları yaşarken Özgür Özel’in umurunda değil. Özgür Özel için varsa yoksa Ekrem. Ki ben iddia ederek söylüyorum, sanılanın aksine Ekrem İmamoğlu Özgür Özel konuşmasın diye çabalıyor. Herkes zannediyor ki Ekrem buna talimat veriyor. Vallahi billahi talimatı Ekrem İmamoğlu vermiyor. Bunların talimat aldığı yerler İngiltere menşeili FETÖ’cüler. Yani ben bunların kesinlikle FETÖ aklıyla hareket ettiklerini, FETÖ ile ciddi organik bağları olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle bu ülkeye ciddi zarar vermekteler. Yani siyaseten bunların önlerinin kesilmesi, bu partiden uzaklaştırılmaları ve partinin de derhal, istihbaratımız tarafından süzgeçten geçirilip bunlar kimleri partiye monte ettilerse ortaya çıkarılması gerekir. Çünkü bugünün yarınları da olacak. Gerçekten CHP’de ciddi bir temizliğe ihtiyaç var.

BÜTÜN AMAÇLARI SUÇLARINI ÖRTBAS EDEBİLMEK

Bu yönetim belediye başkanlarını, il başkanlarını, milletvekillerini kolaylıkla gözden çıkarabiliyor. Aileden CHP’li olan sizi de hedef gösterdiler. Sizin CHP’li olduğunuzu bilmiyorlar mıydı acaba?

Beni harcamaları önemli değil. Keşke doğru olsaydı da biz de gidip bedelini ödeseydik. Şimdi doğru olmayan bir iftira attılar değil mi? Şimdi iftira attığınız bir yerde suçlama yapıyorsunuz, ispatlayamadınız. Ama ben sizin bunu kurguladığınızı ispatlıyorum. Çıkın, onurlu bir şekilde “biz bir hata yaptık, kandırıldık, özür dileriz” deyin, değil mi yani? Bir insanın bunu söylemesi gerekmez mi? Düşünün bir parti genel başkanı işi gücü bırakmış bir avukatı ağzına sakız alıyor. Ben Ekrem’den sonra oy vermedim ama benim yedi sülaleme kadar CHP’li olduğumu herkes bilir. Ama artık iyi ki de o ayrılmışız. Allah korumuş diyorum. Mevzu burada zaten Mehmet Yıldırım’ın CHP’li olması değil, olmaması değil. İşte ya da bakan beyin düzgün adam olup olmaması değil, yani kendi meşruluklarını ya da işte Mücahit Birinci’yi suçlarlarken, o da avukat, aynı şeyleri yapmaları, benzer başka insanları suçlamaları... Buradaki bütün amaçları ya zaten var olan suçlarını örtbas edebilmek, İBB soruşturmasını sabote etmekti, ya da işte bakan ve heyetini iftiralarla kirleterek bir şekilde savaş açmaktı. Yani bunların niyetleri bu tamamen. Kendilerince bunu yapmaya çalışıyorlar. Kaldı ki yani ben gerçekten bu dosyalarda da avukatlık yaptım, alnım da açık. Zaten farkındaysanız ifademden bugüne kadarki tüm iddialarında aynı duruşu sergiledim, aynı yerdeyim. Kendisi biliyorsunuz başladı Serik’ten yollamaya, Kepez’den çıktı en sonunda. Sonra başladı 7 buçuk milyon dolardan, 4 buçuk milyon dolara düştü, sonra da 4 milyon TL’ye indi. Bilmem onu da verememişler. Almıştım hani. Yani sen kendi ağzıyla kendini yalanlayan değişik bir adamsın. Hâlbuki bir muhalefet, ana muhalefet partisine hakikaten yakışmıyor şu yönetim. CHP’nin geleneksel yapısında ulusalcılık vardır. Devletçidir. Ki biliyorsunuz altı okun ilkelerinden biri de devletçiliktir. Yahu bunlar devlet düşmanı! Bakın ben bildim bileli benim ailemde de sülalemde de çevremde de biz devletçi yetiştik. Böyle bir şey yok. Bunlar devlet düşmanı.

TABİİ Kİ TAKILACAKSINIZ DİNLEMEYE, ÇÜNKÜ SUÇLULARI YANINIZA ALDINIZ!

Kendilerinin dinlendiğinden bahsediyorlar. Bu yüzden mi acaba devlete karşı pozisyon almaya başladılar?

Kendilerinin söylediği Özgür Özel’i, işte milletvekillerini gizlice dinlemişler, takip etmişler. Yahu arkadaş senin bazına bakmalarına gerek yok. Sen zaten terör faaliyetleriyle iç içesin. Ona baksa sen çıkıyorsun zaten. Ne bekliyorsunuz? Bunu belki birileri dile getiremiyor. Ben dile getireyim bari. Yani milletvekili olarak senin dokunulmazlığın var. Sen izlenmemiş de olabilirsin ki yüzde doksanı da izlenmemiştir. Ama çevresinde terör örgütleriyle iltisaklı olan herkes izleniyor. Merhum Savcı Selim Kiraz suikastında yer alan teröristin kuzeni bugün partide değil mi? Bu adamın terör şube tarafından takipli olması normal değil mi? Peki bu adam kimlerle iş tutuyor? Özgür Özel, senin ekibinle tutuyor. Kusura bakmayın yani. Tabii ki takılacaksınız dinlemeye. Siz çünkü suç potansiyeli olan insanları ve suçluları yanınıza aldınız devlete karşı. Gerçekten CHP’lilerde inanılmaz bir körlük var. Lütfen gözlerini açsınlar. Bakın bugün ülkenin gündemi Orta Doğu’nun savaşı. İsrail’in yaptığı, Amerika’nın başlattığı, hakikaten haksız bir savaş var. İran’da bugün bombalar yağıyor. Biz kendi derdimizdeyiz ve gerçekten ülkenin güvenliği için çabalayan bir iktidar var. Sezar’ın hakkını Sezar’a versinler. Akıllarını başlarına alsınlar. Bakın bunların geçmişlerini azıcık okusalar, Özgür Özel’i bugüne kadar en çok parlatan gazete bile Zaman gazetesi. Kızı FETÖ’nün Yamanlar Koleji mezunu. Yapmayın ya. Bir okuyun, araştırın. Bu adam sıradan bir adam değil. Ekrem İmamoğlu nasıl sıradan değilse emin olun Özgür Özel de sıradan değil. İngiltere Büyükelçisi ile yemeğin altından Özgür Özel, Bülent Tezcan’lar çıkacak. Mustafa Özcan’lar çıkacak İngiltere’den. Boş çıkmayacak bundan emin olabilirsiniz. Ben bunu beş yıldır söylüyorum. Ekrem geldiği günden beri FETÖ’cüleri getirdi. Tüm gençleri de herkese de sesleniyorum sizin vasıtanızla. Bunlar devlet düşmanı. Bunlarla birlikte hareket etmeyin. Bunlar kendi bireysel çıkarlarını korumak için bunu yapıyorlar. Toplumsal hiçbir gayeleri yok. Devletimizin bir an önce gereğini yapıp bunları göndermesi lazım.

FETÖ’de ‘organizatör’ Bylock’ta ‘eczacı’

CHP’deki şüpheli işlerin FETÖ ile ilgili olduğunu söylüyorsunuz sanırım…

- FETÖ’nün bunlarla bir iltisakı var, iç içeler. Sanki her yerde bunların parmağı var ve her yerden bir uyanış içine geçtiler. Yani bunlar artık devletimizin bunların son kalanların hepsinin başını ezip geçmesi gerekiyor. Kurtulmamız lazım ki CHP bunlardan bir tanesidir. Artık bunların sözcüsü olan, hatta bunların tüm bu dış unsurları ya da dış mihraklarla hareket eden, Türkiye’de terör faaliyeti gösteren tüm yapıları düşünün. Bugün hepsini CHP’nin çatısı altında bir araya getirdiler. CHP bu muydu yani? Yıllarca CHP’nin milliyetçi bir duruşu vardı. En azından Deniz Baykal’dan biliriz bu yönünü. Ben aylardır zaten FETÖ’yü hep ima ettim ki, Özgür Özel’in FETÖ geçmişi olduğu zaten soruşturmalarda, itirafçı beyanlarında, Bylock’ta “eczacı” diye geçen kişinin Özgür Özel olduğuna dair iddialar, itirafçıların beyanlarında; 160 işadamıyla beraber parlatılarak meclise kadar yollandığını, daha sonra bu parlatma sonucunda Grup Başkanı olduğunu sonrasında Genel Başkan olduğunu hepsini anlatıyor zaten. Bunu ben anlatmıyorum. FETÖ’nün itirafçıları anlatıyor. Yani Özgür Özel sıradan rastgele bir isim değil zaten. Hatta ben çok daha ileri gideceğim. Herkes Ekrem İmamoğlu’nu konuşuyor. Bence İmamoğlu değil. Ben FETÖ iltisakları ve ilişkileri kuran organize edenin Özgür Özel olduğunu ve onun ekibi olduğunu düşünüyorum. Yani bu ikilinin ortaklığında Özgür Özel daha ağır basıyor. En azından şunu görebiliyoruz. Bakın bugün gerek Kıbrıs’ta kazandığı ünivesiteyle gerek diğer şeylerle Özgür Özel’in İmamoğlu’na göre zekasının daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. En azından ben İmamoğlu’nun öyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum. Türkiye’nin ilk FETÖ okullarında İmamoğlu ailesinin açtığını herkes biliyor Trabzon’da. Bunu da tartışmaya gerek yok. Ama inanılmaz bir şekilde FETÖ’nün aslında hortladığı ve bunlarla el ele olduğunun çok somut göstergeleri var. Bakın Bakan Bey’e yapılan saldırılarda bile paylaşım yapan sitelere baktığınızda, X ortamında ya da aynı şekilde belge yönetme tekniklerine baktığınızda yüzde 99 FETÖ’ye çıkıyor. Yüzde bir kısım da diğer terör örgütlerine ait yapılanmalar çıkıyor.

Bakan Gürlek ve Birinci’nin MAL sorgusu Antalya’da yapıldı

Sayın Yıldırım: Her geçen gün daha da agresifleşen, son olarak Adalet Bakanı Akın Gürlek’in malvarlığına ilişkin asılsız iddialarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in zoru Muhittin Böcek’ten 20 milyon dolar aldığı iddiaları mı?

Kesinlikle öyle. Zaten bunu kapatabilmek adına Adalet Bakanımız Akın Gürlek’e ilişkin iddiaları ortaya attı. Bakan Gürlek’in Meclis’teki yemin töreninde de bu yüzden büyük olaylar çıkartmışlardı. Çünkü kendisiyle ilgili bu tarz şeylerin ortaya çıkacağının farkındaydı. Avukat Mücahit Birinci’nin Antalya’da benzer bir şekilde daha önce kendisinin de mal varlıklarının sorgusunun yapıldığına yönelik paylaşımda bulundu. Adalet Bakanımız Akın Bey’in sorgusu da yine Antalya’dan yapılmış.

Bu tip sorgularda Antalya’nın öne çıkmasını neye bağlıyorsunuz?

Bence bu durum FETÖ denilen örgütün aslında Özgür Özel ve ekibiyle beraber hareket ettiğinin çok somut göstergesi. Yani bu iş sadece rüşvet olayı değil, bence rüşvet olayı bu işin küçük bir kısmı. Yani siyasal casusluk ve FETÖ yapılanması sanırım Özgür Özel için daha büyük bir sorun yaratacak durumda.

CHP’Yİ ÇOK ZOR GÜNLER BEKLİYOR

FETÖ ile iltisaklı kesimlerin CHP’de etkin olmalarının ortaya çıkmasıyla CHP’yi zor günlerin beklediği söylenebilir mi?

- Evet bence CHP’yi çok zor günler bekliyor. Ama tabii burada mahkemelere de bir görev düşüyor. Özellikle CHP yönetiminin bir şekilde bloke edilmesi, devam eden davalarda bu kişilerin partiden uzaklaştırılması lazım. Çünkü sonuçta bu insanlar partinin kurumsal kimliğiyle eylem yapıyor. Özel, il il gezip miting yapıyor. Kurumsal yetkilerini yitirdiklerinde bunları yapacak güce erişemeyecekler. Aynı zamanda İş Bankası yönetiminden uzaklaşacaklar.

İş Bankası derken?

- Bu konuda ben daha önce fikirlerimi birçok alanda da belirttim. Sizin vesilenizle tekrar belirteyim. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Paşa tarafından, özellikle Atatürk’ün kurucu önder olarak kurduğu bir ülke. İş Bankası da onun. Sen bir siyasal partisin ve “ben ülkenin iktidarına talibim” diyorsun değil mi? Özel de her konuşmasında bunu iddia ediyor. Böyle bir adam zaten İş Bankası’nı niye elinde tutmak için çabalar? Yani bir soru işareti de burada. Sonuçta ikisi de Atatürk’ün mirasıysa bana göre devletin uhdesinde olması bunların uhdesinde olmasından daha sağlıklı. Çünkü görünen köy kılavuz istemez. Bakın İBB dosyası ortada... İş Bankası’nın Şişecam hikayesi var ayriyeten. Biliyorsunuz basına yansıdı. Ben İş Bankası’nın da ardından çok büyük sorunlar çıkacağını düşünenlerden biriyim. Onu da söyleyeyim. Bu yönetimin onun da içini boşaltmış olma ihtimalinin ve ciddi zararlara uğratmış olduğu kanaatindeyim. Zamanında nasıl kendileri hatırlıyorsanız Ziraat Bankası ve Demirören üzerinden bir sürü tezvirat yaptılar. Kusura bakmasınlar kendilerinin İş Bankası’nda yaptıkları daha vahim. Yani düşünün on katı değerinde bir yeri onda bir fiyatına satıyorsunuz. Satarken de tüm krediyi İş Bankası’ndan veriyorsunuz. Bu sizce bir suç değil mi?