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CHP, Ekrem İmamoğlu için tarih verdi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tanıtım toplantısı, 27 Aralık Perşembe günü düzenlenecek.

25 Aralık 2018 Salı 14:57
CHP, Ekrem İmamoğlu için tarih verdi

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı, 27 Aralık Perşembe günü Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

CHP'nin yerel seçimlere dönük aday belirleme ve kampanya hazırlık çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen CHP Parti Meclisi toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu olarak açıklanmıştı.

CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla 27 Aralık Perşembe günü saat 11.00'de Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı düzenleyecek.

Ankara yeni yıla kaldı

CHP'nin daha önce ay sonunda düzenleneceği belirtilen Ankara aday tanıtım toplantısının ise yeni yıla bırakıldığı öğrenildi.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tanıtım Toplantısı'nın bir değişiklik olmazsa 12 Ocak'ta ATO Congresium'da yapılması bekleniyor. Bu toplantıda Ankara'nın yanı sıra açıklanan diğer büyükşehir ve il belediye başkan adaylarının da tanıtımı yapılacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Mansur Yavaş olarak açıklayan CHP'de, bugüne kadar düzenlenen 4 ayrı Parti Meclisi toplantısında 12'si büyükşehir, 24'ü il belediyesi olmak üzere toplam 531 başkan adayı açıklanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 14:57
  1. Ankara
  2. CHP
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. CHP İstanbul adayı

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