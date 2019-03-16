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CHP Efeler adayı Mehmet Fatih Atay, Kalfaköy’ü ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, Kalfaköy mahalle sakinleriyle buluştu.

16 Mart 2019 Cumartesi 16:16
CHP Efeler adayı Mehmet Fatih Atay, Kalfaköy’ü ziyaret etti

Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, Kalfaköy mahalle sakinleriyle buluştu.


Coşkulu bir kalabalığa seslenen Atay, 31 Mart’tan sonra gerçekleştireceği projeleri ve yatırımları anlatı. Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Atay, 7/24 hizmete devam edeceklerini, sosyal belediyecilik ve derman belediyeciliği Efeler ile tanıştıracağını belirtti.



Atay, Efeler Belediyesi’ne ait atıl durumda olan meraların en etkin ve en verimli şekilde faydalanabilinmesi için süt depolama tankları alacağını, bu sayede mahallenin sütünü steril, güvenli ve piyasadan 10-15 kuruş daha yüksek fiyatla satabileceğini söyledi. Bu meraların güvenlik görevlileri ile koruma altında olacağı, burada yaşayan hayvanların doğal ortamda besleneceğini ve bu sayede daha fazla üretim elde edileceğini kaydeden Atay, böylelikle hayvancılıkla uğraşan köylümüzün kazancının artacağını, bu tesisler sayesinde istihdam oluşturulacağını ifade ederek; "İyi yönetilmeyen Efeler ekonomisinin ve bu kötü talihinin değişeceğini, refah seviyesini sosyal projelerimizle arttırılacağının sözünü verdik. Bunları gerçekleştirebilmek için 31 Mart’ta Kalfaköylü vatandaşlarımızın tamamının desteğini istiyoruz" dedi.



Atay, "Efeler’in çevresine 80 adet yeni jeotermal ruhsatı verildi. Bu ruhsatları veren bir belediye başkanı yine aday ve rakibi de Germencik Ovası’nı jeotermal cennetine çeviren bir belediye başkanı. Biz Efeler’de yaşıyoruz, kanserden ölmek istemiyoruz. Ben belediye başkanı olduğumda, Kalfaköy’e jeotermal tesisi kurdurtmayacağım. Gerekirse hendek kazarım, iş makinalarının önünde otururum, yine de bu tesisin kurulmasına izin vermem. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini hiçe sayan, çağdışı bir teknoloji kullanılan, ölüm saçan bu zehir santrallerine dur demek için gereken cevabı 31 Mart’ta vereceğinizi biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.



Atay’a Kalfaköy ziyaretinde, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ve meclis üyesi adayları eşlik etti.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 16:16
  1. doğa

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