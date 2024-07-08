CHP, düğün evinin tefçisi, ölüm evinin yasçısı gibi! Bu, skandal değil de nedir Allah aşkına

Star yazarı İbrahim Güneş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Başbağlar Katliamı anma törenindeki konuşmasını eleştirdi. Güneş, Özel'in "Birileri" ifadesini kullanarak terör örgütü PKK'yı direkt olarak suçlamadığını ve bu durumun kendisini üzdüğünü belirtti. Yazısında, CHP'nin terörle ilgili tutumunu eleştiren yazar, Özel'in terör örgütlerine karşı daha net bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Bu olayın, CHP'nin siyaset paradigmasının bir yansıması olduğunu ifade eden Güneş, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başbağlar Katliamı'nın 31'inci yıl dönümünde şehit edilen 33 kardeşimizi anma törenine katıldı.

Ancak konuşmasında kullandığı bir ifade açık söyleyeyim beni üzdü.

Zira Özel, "Birileri aldıkları talimatla köyü ateşe verdi. 28 kişiyi cami çıkışında katlettiler, 5 kişiyi evinde yaktılar. Başbağlar rastgele değildi. Eylemin biçimi, sayısı asla rastgele değildi" ifadesini kullandı. Oysa hepimiz ağzını doldura doldura "Birileri" değil, "Terör Örgütü PKK" demesini ve bu teröristleri lanetlemesini bekliyorduk.

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Son dönemde bu anlayış CHP'nin bir siyaset paradigması haline geldi. Düğün evinin tefçisi, ölüm evinin yascısı misali,

Bir yandan Başbağlar'da 33 şehidin duasına katılıyor. "Birileri yaptı" diyor.

Diğer yandan DEM'lilerle masaya oturuyor.

Hatta "Buradaki birlikteliğimiz için hiç kimseden çekinmeden ki niye çekinelim, biz birbirimize göbeğimizden bağlıyız ve acılarımızla bağlıyız." Diye konuşuyor.

Takdir milletin elbette."