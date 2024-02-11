CHP-Domestos ittifakı! Filistinlilere mikrop dediler
Domestos markasının tüm İstanbul'da yayınlanan reklamlarında Filistin devleti armasının kullanılması büyük dikkat çekti.
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun Domestos firmasına kiraladığı reklam yerlerinde bulunan afişler oldukça düşündürücü.
Domestos, Filistin devlet armasını kendi reklamında kullandı. Reklam afişinde "mikroplara kaçacak yer yok" ifadesi de büyük dikkat çekti.
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