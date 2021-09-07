CHP destekli kadın derneklerinin amacı ne? Daşdemir canlı yayında açıkladı

Ülke TV'de Mustafa Yıldız'ın sunduğu ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın başörtülü bir kadınla ilgili skandal sözlerinin tartışıldığı programa katılan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, CHP'nin değirmenine su taşıyan bir takım marjinal gruplar olduğunu söyledi.

Hilmi Daşdemir bunların kamuoyunun önüne kadın hakları derneği, bazılarının çevre dostu derneği olarak çıktığını ancak bu derneklerin varlık sebeninin bu milletin temel değerleriyle kavgalı bir süreç olduğunu dile getirerek "Bunlar genelde eşcinsellik ve benzeri toplumun değeri olan ne varsa onları yıpratmak adına bir misyon üstleniyorlar. Bu misyonun sonucu olarak da CHP'de geçmişte sadece Erzurum'da değil birçok yerde yaşanan hadiseler var. Bunların gayri ahlaki, taciz ve tecavüz gibi olayların olduğunu, zaman zaman bunların kapatıldığını ve kamuoyundan gizlendiğine şahitlik ediyoruz." dedi.

"Buradan bakılınca bunda ciddi bir ahlaki problem var." diyen Daşdemir sözlerini şöyle sürdürdü "Feminizim ve kadın hakları adına yola çıkanların da bu olayla birlikte ne kadar samimiyetsiz olduklarını da görüyoruz. Zaman zaman parti faaliyetleri dışında bir araya gelen kadınların taciz ve tecavüze maruz kaldıklarını duyuyoruz. Bunları söyleyenler sadece CHP dışındakiler değil, benim tanıdığım CHP içindeki birçok isim de bunları ifşa etmiştir."

Hilmi Daşdemir, CHP'ye oy veren kadınlar kendilerini çek etmeleri gerektiğini belirterek "Biz bu partiye mi oy veriyoruz. Bu partide taciz tecavüz noktasında bir fiil var, bu noktada parti yönetiminin de herhangi bir faaliyeti yok. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun kardeşinin de bir takım olaylara karıştığı ve Kaftancıoğlu'nun bu olayları gizlediğini duyuyoruz." dedi.