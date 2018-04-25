CHP Demokrat Parti'yi ziyaret edecek

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşenir'in bugün gerçekleştirdiği ittifak görüşmesinden sonra CHP sözcüsü Tezcan ve Grup Başkanvekili Özgür Özel saat 15.00'te Demokrat Parti'yi ziyaret edecek.

GÖRÜŞMEYE O DA KATILMIŞTI

Kılıçdaroğlu- Akşener görüşmesine de katılan Tezcan, bugün "CHP sonuç almaya yönelik hassasiyeti sürdürecektir. Biz hiçbir biçimde ittifak görüşmeleri sürerken isimlerin kamuoyu önünde tartışılmasını doğru bulmuyoruz. Herkesin 40 kere düşünüp bir kere konuşması gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasında bulunmuştu.