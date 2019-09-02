CHP demek zam demek, işsizlik demek! ‘İndirim’ dediler bindirim yaptılar

Oğuzhan Gültekin Ankara

31 Mart yerel seçimlerinden sonra AK Parti’den CHP’ye geçen birçok belediyede başlayan zamların ardı arkası kesilmiyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan vatandaşlardan Ömer Kanlıca, “Mansur Yavaş belediye bütçesinde tasarruf ettik dedi. Madem bu kadar tasarruf edildi toplu ulaşıma neden zam yapıldı” ifadeleriyle tepki gösterdi

Yavaş 136 milyon kâr ettiğini söyledi halkı zamma boğdu!

Vatandaşa hizmet için geldiklerini söyleyen CHP’li belediyeler gözünü vatandaşın cebine dikti. İşçi kıyımları ile gündeme gelen belediyeler, şimdi de zamlarla konuşulmaya başladı. Antalya’da başlayan zam yarışına, ‘ücretsiz servis’ vaad edip ardından inkar eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde 100 günde 136 milyon bütçe fazlası verdiğini söyleyen CHP’li Mansur Yavaş da katıldı.

“Ne bereketimiz kaldı, ne de huzurumuz”

“Mansur Yavaş çıkıp, ‘100 günde bu kadar tasarruf ettik’ dedi. Ama EGO’nun yıl sonunda 630 milyon zarar edeceği söyleniyor” diyen Ömer Kanlıca, “Sayın Mansur Yavaş sayfa sayfa açıklamalarla ‘şu kadar tasarruf ettik, belediyemizin kasasına şu kadar girdi’ diye bizi kandırdı. Ama EGO’nun zarar edeceği söyleniyor. bu nasıl kâr etmek? Tek kalemde 50 kuruş zam yapıldı. Mansur Yavaş, ‘Bereket ve huzur’ dedi, ne bereketimiz kaldı, ne huzurumuz” diye konuştu.

“Vatandaşı kandırmanın lüzumu yok”

“Biz böyle olacağını bilseydik oy verir miydik?” diyen Yeliz Kılıç ise, “Yıllardır ulaşıma zam yapılmıyordu. Neymiş efendim, EGO zarar ediyormuş. Madem zarar ediyordu yıllardır niye kimse zam yapmadı ulaşıma? Madem Mansur Yavaş kâr etti nerede bu kâr? Halkı kandırmanın lüzumu yok” ifadelerini kullandı.

“Belediye başkanımız bizi mi soyacak!”

“İşimize, gücümüze yürüyerek mi gidelim?” diye tepki gösteren Alparslan Hancı da, “Okullar açılıyor. 3 çocuk okutuyorum. Kendi yol masrafımın üstüne bir de onların yol masrafı eklendi. Ne yapalım çocuklarımızı okutmayalım mı? İşimize yürüyerek mi gidelim? Günlük sadece benim 6 buçuk lira yol masrafım var. Çocukların yol masrafı 10 liradan fazla. Bize yazık değil mi? Ayda 300 liradan fazla yol parası veriyoruz. Bize de yazık. Büyük umutlarla seçtiğimiz Belediye Başkanı bizi mi soyacak?” şeklinde konuştu.