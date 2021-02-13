  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset CHP cumhurbaşkanı adayını seçti! Hangi partiden olduğu açıklandı
Siyaset

CHP cumhurbaşkanı adayını seçti! Hangi partiden olduğu açıklandı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının hazır olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, "Kesinlikle CHP’li. Aynı zamanda Millet İttifakı’ndaki siyasi partilerin de rahatsız olmayacağı rahatlıkla oy verebileceği bir şahıs olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 16:00:00 -
CHP cumhurbaşkanı adayını seçti! Hangi partiden olduğu açıklandı

İstikrarlı politikalarıyla ön plana çıkan Cumhur İttifakı, 2023 cumhurbaşkanı adayını yıllar öncesinden açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı adayı olarak gireceği seçimlerde, Millet İttifakı'nın ise kimi aday olarak seçeceği merak konusu oldu. Daha şimdiden dağılmak üzere olan Millet İttifakı'nın, tamamen zıt olan seçmenleri bir araya getirme potansiyeli olan bir isim bulamaması dikkatlerden kaçmıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aday olmak istediğini söylerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aday olabileceğini sinyalini vermişti. Ayrıca HDP'nin de tekrar Selahattin Demirtaş'ı aday göstermek istediği biliniyor.

Tüm bu kargaşanın içinde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2023 adaylarına dair bir açıklama yaptı. Milliyet yazarı Tunca Bengin'in, CHP'nin adayının belli olup olmadığı yönündeki sorusuna Tekin, "Evet, hazır ama isim veremem” cevabını verdi.

Bengin'in "CHP’li biri yani?" sorusunu Tekin şöyle cevapladı:

"Kesinlikle. CHP’li, aynı zamanda Millet İttifakı’ndaki siyasi partilerin de rahatsız olmayacağı rahatlıkla oy verebileceği bir şahıs olduğunu söyleyebilirim. Ama koşullar birinci turda tek aday olsun olursa tabi bu isim değişebilir o zaman."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti
Gündem

Acı haberi alan Erdoğan programını yarıda kesti

Dün vefat eden Elazığ'ın kanaat önderi Hafız Abdullah Nazırlı'nın bugün kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katı..
Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Sami Gülgöz'den Boğaziçi provokasyonu için 'isyan' çağrısı
Gündem

Koç Üniversitesi öğretim görevlisi Sami Gülgöz'den Boğaziçi provokasyonu için 'isyan' çağrısı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasıyla başlayan protestolara Koç Üniversitesi profesö..
BAE'li isim ağızları açık bıraktı!
Dünya

BAE'li isim ağızları açık bıraktı! "Daha önce böyle bir şey olmamıştı"

BAE'nin Washington Büyükelçisi El-Uteybe'nin, ABD'nin Yemen'deki savaşa dahline karşı çıkan Kongre üyesine bağırdığı ortaya çıktı. Demokrat ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay