CHP cumhurbaşkanı adayını seçti! Hangi partiden olduğu açıklandı

İstikrarlı politikalarıyla ön plana çıkan Cumhur İttifakı, 2023 cumhurbaşkanı adayını yıllar öncesinden açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhur İttifakı adayı olarak gireceği seçimlerde, Millet İttifakı'nın ise kimi aday olarak seçeceği merak konusu oldu. Daha şimdiden dağılmak üzere olan Millet İttifakı'nın, tamamen zıt olan seçmenleri bir araya getirme potansiyeli olan bir isim bulamaması dikkatlerden kaçmıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de aday olmak istediğini söylerken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da aday olabileceğini sinyalini vermişti. Ayrıca HDP'nin de tekrar Selahattin Demirtaş'ı aday göstermek istediği biliniyor.

Tüm bu kargaşanın içinde CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, 2023 adaylarına dair bir açıklama yaptı. Milliyet yazarı Tunca Bengin'in, CHP'nin adayının belli olup olmadığı yönündeki sorusuna Tekin, "Evet, hazır ama isim veremem” cevabını verdi.

Bengin'in "CHP’li biri yani?" sorusunu Tekin şöyle cevapladı:

"Kesinlikle. CHP’li, aynı zamanda Millet İttifakı’ndaki siyasi partilerin de rahatsız olmayacağı rahatlıkla oy verebileceği bir şahıs olduğunu söyleyebilirim. Ama koşullar birinci turda tek aday olsun olursa tabi bu isim değişebilir o zaman."