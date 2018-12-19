CHP Çorum ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Çorum ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Kargı belediye başkan adayı, CHP Oğuzlar belediye başkan adayı, Ortaköy CHP belediye başkan adayı, CHP Alaca belediye başkan adayı, CHP Sungurlu belediye başkan adayı, CHP Osmancık belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP Parti Meclisi son toplantısında yerel seçim için 68 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını daha belirledi. Peki CHP'nin Çorum ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Çorum Mecitözü belediye başkan adayı Veli Aylar CHP Belediyesi