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Medya CHP, CHP'lileri bile usandırdı! O görüntüler Nevşin Mengü'yü çileden çıkarttı
Medya

CHP, CHP'lileri bile usandırdı! O görüntüler Nevşin Mengü'yü çileden çıkarttı

Yeniakit Publisher
2024-01-09 21:17:00 - 2024-01-09 21:40:42

CHP yandaşı olarak bilinen Nevşin Mengü, kendilerine oy vermeyenlerin azarlandığını belirterek, "Yedi düvel birleşip CHP’ye sürekli seçim kazandırmak zorunda değil" dedi.

CHP yandaşı Halk TV, geçtiğimiz senelerde 'Efsane başkan' diyerek lanse ettikleri Türkiye Komünist Partili (TKP) Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu'nu Kadıköy’den aday olunca canlı yayında adeta sorguya çekti. Kadıköy'de CHP'nin oyunu böleceği düşünülen Maçoğlu'nu baskı altına alarak adaylıktan vazgeçirmeye çalıştılar.

Nevşin Mengü, söz konusu görüntüler üzerinden CHP'ye yüklendi.

Nevşin Mengü'den 'CHP'nin seçim stratejisi yok' çıkışı

CHP adaylarına oy vermeyenlerin 'azarlandığını' belirten Mengü, "Yedi düvel birleşip CHP’ye sürekli seçim kazandırmak zorunda değil" dedi.

CHP'nin seçim stratejisinin zayıflığından bahseden Mengü, "Herkes kendine müstakil parti. Ee bir zahmet CHP de ona göre plan yapacak strateji çizecek" diye konuştu.

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